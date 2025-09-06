قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
منافذ كلنا واحد توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 40%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
أسماء عبد الحفيظ

ارتفاع ضغط الدم يُعدّ من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا بين كبار السن، ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التحكم به، بينما يلجأ الكثيرون إلى الأدوية، يبحث البعض عن بدائل طبيعية وآمنة.

 وهنا يبرز عصير البنجر كخيار فعّال ومدهش في خفض ضغط الدم بطريقة طبيعية، بحسب ما ذكره خبير التغذية عبد الرحمن شمس فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد فيما يلي:

ما هو البنجر ولماذا هو مهم؟

البنجر 

البنجر أو الشمندر، هو نوع من الخضروات الجذرية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، مثل:

  • النترات الطبيعية
  • مضادات الأكسدة
  • فيتامين C
  • الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم

لكن أكثر ما يميّز البنجر هو محتواه العالي من النترات، التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يؤدي إلى خفض ضغط الدم.

الدراسات العلمية تؤكد

البنجر 
  • أظهرت أبحاث عديدة أن شرب كوب واحد من عصير البنجر يوميًا يمكن أن:
  • يخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي خلال ساعات قليلة.
  • يحسن وظيفة الأوعية الدموية.
  • يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب.
  • في دراسة نُشرت في مجلة Hypertension، وُجد أن كبار السن الذين تناولوا عصير البنجر انخفض لديهم ضغط الدم بمقدار ملحوظ خلال 24 ساعة فقط من تناوله.

كيفية تحضير عصير البنجر لكبار السن

المكونات:

  • ثمرة بنجر متوسطة الحجم
  • كوب ماء
  • ملعقة صغيرة من عصير الليمون اختياري لتحسين الطعم

طريقة التحضير

  • يُغسل البنجر جيدًا ويُقشّر.
  • يُقطع إلى قطع صغيرة ويوضع في الخلاط مع الماء.
  • يُخلط جيدًا حتى يصبح عصيرًا.
  • يمكن تصفيته أو شربه كما هو.
  • يُضاف عصير الليمون لتحسين النكهة إن رغبت.

الكمية الموصى بتناولها من عصير البنجر

  • نصف كوب إلى كوب يوميًا، ويفضّل تناوله صباحًا.
  • يجب مراقبة الضغط بانتظام، خاصة عند من يتناولون أدوية خافضة للضغط.

تنبيهات هامة

  • عصير البنجر آمن بشكل عام، لكن قد يُسبب تغيرًا في لون البول أو البراز إلى اللون الوردي أو الأحمر، وهذا أمر طبيعي.
  • يجب استشارة الطبيب قبل إدخاله ضمن النظام الغذائي لمن يعانون من مشاكل في الكلى أو انخفاض ضغط الدم.
ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم البنجر البنجر أو الشمندر الخضروات عصير البنجر البول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

لقاء الخميسي وزوجها

إطلالة رومانسية لـ لقاء الخميسي برفقة زوجها

الفنان القدير الراحل فكري عبد الحميد

ماذا قال فكري عبد الحميد شبيه عادل إمام لـ صدي البلد قبل وفاته|فيديو

عرض فيلم فلسطين 36

بحضور ظافر العابدين.. عرض فيلم فلسطين 36 بمهرجان تورنتو السينمائي

بالصور

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم

فيديو

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد