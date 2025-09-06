عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

ارتفاع ضغط الدم يُعدّ من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا بين كبار السن، ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التحكم به، بينما يلجأ الكثيرون إلى الأدوية، يبحث البعض عن بدائل طبيعية وآمنة.

وهنا يبرز عصير البنجر كخيار فعّال ومدهش في خفض ضغط الدم بطريقة طبيعية، بحسب ما ذكره خبير التغذية عبد الرحمن شمس فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد فيما يلي:

ما هو البنجر ولماذا هو مهم؟

البنجر

البنجر أو الشمندر، هو نوع من الخضروات الجذرية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، مثل:

النترات الطبيعية

مضادات الأكسدة

فيتامين C

الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم

لكن أكثر ما يميّز البنجر هو محتواه العالي من النترات، التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يؤدي إلى خفض ضغط الدم.

الدراسات العلمية تؤكد

البنجر

أظهرت أبحاث عديدة أن شرب كوب واحد من عصير البنجر يوميًا يمكن أن:

يخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي خلال ساعات قليلة.

يحسن وظيفة الأوعية الدموية.

يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب.

في دراسة نُشرت في مجلة Hypertension، وُجد أن كبار السن الذين تناولوا عصير البنجر انخفض لديهم ضغط الدم بمقدار ملحوظ خلال 24 ساعة فقط من تناوله.

كيفية تحضير عصير البنجر لكبار السن

المكونات:

ثمرة بنجر متوسطة الحجم

كوب ماء

ملعقة صغيرة من عصير الليمون اختياري لتحسين الطعم

طريقة التحضير

يُغسل البنجر جيدًا ويُقشّر.

يُقطع إلى قطع صغيرة ويوضع في الخلاط مع الماء.

يُخلط جيدًا حتى يصبح عصيرًا.

يمكن تصفيته أو شربه كما هو.

يُضاف عصير الليمون لتحسين النكهة إن رغبت.

الكمية الموصى بتناولها من عصير البنجر

نصف كوب إلى كوب يوميًا، ويفضّل تناوله صباحًا.

يجب مراقبة الضغط بانتظام، خاصة عند من يتناولون أدوية خافضة للضغط.

تنبيهات هامة