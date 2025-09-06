أكلة الأجداد اللذيذة.. طريقة عمل الكشك

يعد الكشك من الأكلات الشهيرة في صعيد مصر والفلاحين حيث توراثتها الأجيال منذ العصور القديمة وكانت طبق مميز لدى الأثرياء.

نعرض لكم طريقة عمل الكشك من خلال خطوات الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الكشك

كوب أرز مسلوق

لتر حليب

4 ملعقة كبيرة دقيق

4 ملعقة كبيرة قشطة بلدي

ملح

فلفل اسود

بصل مقلي

2 ملعقة كبيرة سمن

بصلة مفرومة ناعم

طريقة عمل الكشك

في حلة كبيرة اخلطى الحليب مع الدقيق والقشطة على البارد.

انزلى الخليط من على النار مع التقليب حتى يغلظ القوام ثم ضيفي الأرز وقلبى قليلا ويمكن إضافة القليل من البصل “حسب الرغبة” في طاسة بها سمنة حمرى البصل ويترك جانبا.

ضعي الكشك في أطباق التقديم وعلى الوجه البصل المحمر ويقدم ساخنا وبالهنا والشفا.