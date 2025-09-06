تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- في تظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، ومدينة اسطنبول التركية، ومانشستر البريطانية والعاصمة لندن، وتورينو وفلورنسا في إيطاليا، والعاصمة الألمانية برلين، وهلسنبوري السويدية، وآرهوس الدنماركية والعاصمة كوبنهاغن، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

كما نظمت في مدينة بريمن الألمانية، تظاهرة حاشدة تنديدا باستمرار حرب الابادة والتجويع على قطاع غزة، بمشاركة رئيس الجمعية الألمانية الفلسطينية، عضو البرلمان السابق عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني ديتليف جريش، والجاليات العربية ومتضامنين ألمان وأوروبيين.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، واللافتات التي تعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتندد بالجرائم البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين من النساء والأطفال في قطاع غزة.

