طعام غير متوقع يزيد العضلات ويمنع الشيخوخة والزهايمر

تعد بذور الشيا من الاطعمه التي شاع انتشارها في السنوات الاخيره بفضل فوائدها الصحية وشكلها الجذاب.

ووفقا لما جاء في موقع tuasaude فإن بذور الشيا تساعد في زيادة كتلة العضلات خاصة عند تناولها بكميات متوسطة.

تعزيز مكاسب كتلة العضلات



بفضل غناها بالبروتين، تُسهم بذور الشيا أيضًا في بناء العضلات.

كما أنها غنية بأوميجا 3 ، وهي دهون صحية تُقلل من التهاب العضلات الناتج عن ممارسة الرياضة لذلك، يُمكن تناول بذور الشيا لتحسين الأداء البدني.

منع الشيخوخة المبكرة



تحتوي بذور الشيا على مضادات أكسدة تساعد على التخلص من الجذور الحرة في الجسم، مما قد يساعد في إبطاء شيخوخة الخلايا. مضادات الأكسدة هي مواد تساعد على تأخير أو منع تأثير الجذور الحرة على الخلايا السليمة.

يمكن للجذور الحرة أن تسبب أضرارًا دائمة وقد تؤدي إلى تطور أمراض مثل السرطان وإعتام عدسة العين ومشاكل القلب والسكري وحتى الزهايمر أو باركنسون.





