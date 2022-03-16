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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد حادث سير مروع.. خروج والد لؤي عبدون من المستشفى

لؤي عبدون ووالده
لؤي عبدون ووالده

أعلن المطرب لؤي عبدون -نجم برنامج ذا فويس كيدز- خروج والده من المستشفى بعد 3 أسابيع، احتجز فيها اثر تعرضه لحادث سير مروع على الطريق الدائري، بعدما صدمته سيارة نقل. 

ونشر لؤي عبدون -نجم برنامج ذا فويس- صورة مع والده بعد الخروج من المستشفى، في منشوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: «الحمد لله و الشكر لله .. اخواتي و اصدقائي و اساتذتي .. من كل قلبي بشكركم علي سؤالكم و الاطمئنان علي بابا .. حمد الله سلامتك يا حبيبي .. و ربنا ميحرمناش منك ابدا ياارب ولا من وجودك». 
 

منشور لؤي عبدون

حادث والد لؤي عبدون 

وقبل 3 أسابيع، أعلن المطرب لؤي عبدون -نجم برنامج ذا فويس كيدز قبل سنوات- تعرض والده لوعكة صحية شديدة ودخوله العناية المركزة، بعد حادث أدى إلى إصابته بكسور متفرقة. 

ونشر نجم ذا فويس كيدز لؤي عبدون، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لوالده داخل العناية المركزة مطالبا اصدقاءه بالدعاء لوالده بالشفاء العاجل والتام. 

وكتب نجم ذا فويس كيدز لؤي عبدون، في منشوره عبر فيسبوك: «ادعوا ل بابا في العنايه المركزه نتيجه حادث كسور في الكتف و الضلوع». 

 

أعمال لؤي عبدون نجم ذا فويس كيدز

وقبل سنوات شارك الفنان حمادة هلال، في أغنيته بمناسبة عيد الأم "يا أمي تعالي"، مع متسابق برنامج المسابقات "ذا فويس كيدز" الطفل "لؤي عبدون"، وذلك على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

الأغنية من الحان الفنان حماده هلال، ومن كلمات الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، وتوزيع الموسيقى عمرو عبد الفتاح، ومهندس صوت ياسر أنور.

 

لؤي عبدون والموسيقار سليم سحاب

استضافت الإعلامية شيريهان أبو الحسن الطفل الفنان لؤي عبدون، وقالت إن لؤي موهبة كبيرة تحب أن تراها، فهي موهبة تملأ القلب، ويعد لؤي من سكان الإسكندرية بحي العجمي، ويبلغ لؤي 11 عاما في الصف السادس الابتدائي .

وسرد لؤي خلال استضافته في برنامج ست الحسن على فضائية "أون" رحلته الغنائية، حيث إنه بدأ الغناء عن عمر 5 سنوات، وأنه اكتشف على يد المايسترو الكبير سليم سحاب عن عمر 7 سنوات، وذكر أنه عمل العديد من الحفلات مع المايسترو سليم سحاب. 

وبدأ أول مشاركة غنائية له بأغنية حب الوطن، كما شارك الفنانة ديانا حداد في إحدى الحفلات وشارك أيضا الفنان تامر حسنى والفنان حمادة هلال، وحصل لؤي على العديد من الجوائز، حيث فاز بالمركز الأول في مهرجان الموسيقى العربية وأيضا المركز الأول في مسابقة مبدعين العرب وفى وزارة الثقافة فاز بالمركز الأول ألحان وكلمات والغناء وأنه سوف يكرم الأسبوع القادم من قبل وزارة التربية والتعليم.

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