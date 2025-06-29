مسئول روسي: بوتين وترامب قد يعقدا اجتماعا في أي لحظة

كشف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأحد، عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكن أن يعقدا اجتماعًا في أي لحظة.

مساعد الرئيس الروسي: لقاء بوتين وترامب مطروح ضمن الخطط المستقبلية الرئيس الروسي يتواصل هاتفيا مع نظيره البيلاروسي ترامب ينتقد دعوة الرئيس الروسي السابق بإرسال سلاح نووي لإيران من دولة ما وزير الخارجية الإيراني يصل موسكو للقاء الرئيس الروسي

وأوضح أوشاكوف- خلال تصريحات لوكالة أنباء (تاس) الروسية- “أن هذه المسألة مدرجة في جدول الأعمال، ولكن لم يتم تنفيذها بعد، ومع ذلك، يضع الطرفان في اعتبارهما طرح الأمر بطريقة أو بأخرى”.

وأشار إلى أنه لا يستطيع أن يحدد المكان أو الزمان حتى الآن، ولكنه أكد أن الاجتماع قد يعقد في أي لحظة.

وتابع “أوشاكوف” أن الكثير من الإجراءات المتعلقة بعقد الاجتماع تعتمد بشكل مباشر على قرارات ترامب وبوتين.