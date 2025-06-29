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أخبار التكنولوجيا| كمبيوتر محمول بشاشة تاتش عالية الدقة.. إطلاق Redmi K Pad بمواصفات جبارة تنافس iPad
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| كمبيوتر محمول بشاشة تاتش عالية الدقة.. إطلاق Redmi K Pad بمواصفات جبارة تنافس iPad

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقاريرا عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

Asus Chromebook CX14 .. كمبيوتر محمول بشاشة لمس عالية الدقة مقاس 14 بوصة
 

كشفت شركة أسوس بهدوء عن جهاز Chromebook جديد في الهند، يهدف إلى تعزيز التعلم الرقمي وإنتاجية الطلاب والمعلمين.

يتميز جهاز Chromebook CX14 بتصميم بسيط ومتين، يتميز بطبقة خارجية مقاومة للتآكل ومتانة مطابقة للمعايير العسكرية الأمريكية.

معالج قوي وبطارية حديد.. إليك أهم مزايا هاتف Oppo Reno15

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في هاتفي Reno15 وReno15 Pro، بعد أن تم اطلاقهما في الصين الشهر الماضي فقط ، وبدأ إطلاقهما عالميًا للتو ، بوصولهما إلى ماليزيا في الأول من يوليو، والهند في الثالث من يوليو .

ريدمي تطلق Redmi K Pad بمواصفات ممتازة لينافس iPad

أُطلق جهاز Redmi K Pad- وهو جهاز لوحي صغير الحجم مُخصص للألعاب- رسميًا، في الصين، إلى جانب مجموعة من الأجهزة الأخرى، مثل Redmi K80 Ultra وXiaomi Pad 7S Pro وXiaomi Mix Flip 2. 

ولا يوجد تأكيد على طرح آيباد K80 Ultra وPad 7S Pro في الأسواق العالمية، بينما من المتوقع إطلاق Mix Flip 2 عالميًا.

بتصميم أنيق وتقنيات لياقة متطورة.. شاومي تطلق «Smart Band 10»

أطلقت شركة Xiaomi سوارها الذكي Smart Band 10 في الصين، إلى جانب ساعة Xiaomi Watch S4 41mm، وجهاز Pad 7S Pro، وسماعات Open Earbuds Pro، ونظاراتها الأولى المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويأتي سوار Smart Band 10 بشاشة AMOLED مقاس 1.72 بوصة، بدقة 212 × 520، ومعدل تحديث 60 هرتز، وسطوع أقصى يبلغ 1500 شمعة.

أخبار التكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا أحدث التقنيات أخبارا وتقارير جهاز Redmi K Pad

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