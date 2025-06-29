معالج قوي وبطارية حديد.. إليك أهم مزايا هاتف Oppo Reno15

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في هاتفي Reno15 وReno15 Pro، بعد أن تم اطلاقهما في الصين الشهر الماضي فقط ، وبدأ إطلاقهما عالميًا للتو ، بوصولهما إلى ماليزيا في الأول من يوليو، والهند في الثالث من يوليو .

سلسلة هواتف Reno15

وأشار موقع Digital Chat Station، المتخصص في قطاع الهواتف الذكية، إلى أن هاتفي Reno15 وReno15 Pro يأتي كلاهما بكاميرات رئيسية بدقة 200 ميجابكسل أما كاميرات Reno14 فهي تأتي بدقة 50 ميجابكسل وهي ترقية واعدة للغاية.

ومن المتوقع أيضًا أن يحتوي كلا الهاتفين على عدسة مقربة (Periscope)، وهو أمر غير مفاجئ نظرًا لامتلاك طرازي Reno14 لها.

مواصفات هاتف رينو 15



يُزعم أن هاتف Reno15 العادي سيحتوي على شاشةٍ بقياس 6.3 بوصة، مما يجعله جهازًا "صغيرًا" بالمعايير الحديثة وهو أصغر من شاشة Reno14 التي تبلغ 6.59 بوصة كما يبدو أن Reno15 Pro سيُصغّر حجمه إلى 6.78 بوصة، مقارنةً بشاشة Reno14 Pro التي تبلغ 6.83 بوصة.

ويتضمن هاتف Oppo Reno 15 شريحتي اتصال يدعمان شريحة 4G كما أنه يعمل بنظام تشغيل اندرويد اوريو 8.1 كما يتضمن الهاتف شاشة ذات مقاس 6.28 تعمل بدقة 1080×2280 بيكسل من نوع OLED.

ويتضمن هاتف Oppo Reno 15، كاميرا أمامية مزودة 20 ميجا بيكسل ذات فتحة عدسة F/2.0 و كاميرا خلفية 16 ميجا بيكسل و بطارية ذات 3450 مللي أمبير ليست قابلة للإزالة.

يتوفر هذا الهاتف بثلاث الوان الاحمر والوردي والأبيض.





سعر هاتف Oppo Reno 15

بلغ سعر هاتف Oppo Reno 15 نحو حوالي 470 دولار أمريكي،