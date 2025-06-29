بتصميم أنيق وتقنيات لياقة متطورة.. شاومي تطلق «Smart Band 10»

أطلقت شركة Xiaomi سوارها الذكي Smart Band 10 في الصين، إلى جانب ساعة Xiaomi Watch S4 41mm، وجهاز Pad 7S Pro، وسماعات Open Earbuds Pro، ونظاراتها الأولى المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يأتي سوار Smart Band 10 بشاشة AMOLED مقاس 1.72 بوصة، بدقة 212 × 520، ومعدل تحديث 60 هرتز، وسطوع أقصى يبلغ 1500 شمعة.

يبلغ سُمك حواف السوار 2.0 مم فقط، ويبلغ سُمك السوار 10.95 مم، ويزن 15.95 جرامًا للإصدار القياسي، و23.05 جرامًا للإصدار الخزفي.

سوار شاومي الذكي 10

تتوفر الساعة بلمسات معدنية كالأسود والفضي والذهبي الوردي والأخضر، بالإضافة إلى خيارات من السيراميك باللون الأبيض اللؤلؤي والأرجواني والرمادي.

مواصفات سوار شاومي الذكي 10

يتضمن السوار مستشعر حركة بتسعة محاور، وتتبعًا لأقصى استهلاك للأكسجين (VO₂ max)، وحملًا تدريبيًا، ووقتًا للتعافي، وتتبعًا لسرعة الجري.

يتوفر أكثر من 150 وضعًا للتمرين و10 برامج جري مُعدّة مسبقًا.

كما يدعم السباحة بمقاومة للماء حتى عمق 5 أمتار، ومراقبة معدل ضربات القلب تحت الماء، وتقنية التعرف على السكتات الدماغية بالذكاء الاصطناعي بدقة 96%.

ويمكنه إرسال بيانات معدل ضربات القلب إلى أجهزة ركوب الدراجات التي تعمل بتقنية البلوتوث، ويُعطي تقييمًا أسبوعيًا للنشاط.

تتضمن ميزات تتبع الصحة معدل ضربات القلب على مدار الساعة، ومستوى الأكسجين في الدم، ومراقبة الإجهاد، وتوقع الدورة الشهرية.

يوفر تتبع النوم تقارير يومية وأسبوعية وشهرية، بالإضافة إلى خطة تحسين لمدة 21 يومًا.

يعمل السوار بنظام HyperOS 2، ويتوافق مع هواتف شاومي وأجهزتها اللوحية وأجهزة المنزل الذكي وسماعات الأذن والسيارات الكهربائية.

تشمل ميزاته التحكم في الموسيقى ومستوى الصوت، يتصل السوار عبر بلوتوث 5.4، وهو متوافق مع نظامي أندرويد 8.0+ وiOS 14.0+.

يستخدم بطارية بسعة 233 مللي أمبير/ساعة ويتوفر السوار بسعر 38 دولارًا.

