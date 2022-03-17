الضرائب: أصحاب المهن الحرة سيتقدمون بإقرارات ضريبية عن كل أرباحهم



قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تطالب أصحاب الأعمال الحرة بتقديم إقرار ضريبي عن دخلهم، سواء من نشاطهم العادي أو نشاطهم الإلكتروني على المنصات الإلكترونية.

وأضاف "رجب محروس" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، :" أي شخص يحقق مكسب يجب أن يقوم بتقديم إقرار ضريبي، سواء كان هذا المكسب من خلال المنصات الإلكترونية أو غيرها، متابعا:عارض السلعة وصاحب المنصة كل منهما يقدم إقرار منفرد.

ولفت إلى أن أصحاب المهن الحرة سيتقدمون بإقرارات ضريبية عن كل أرباحهم سواء من المنصات الإلكترونية أو أماكن الشركات.



