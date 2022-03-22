الناس واخدة الموضوع هزار.. عمرو أديب يعلق على أسعار الذهب.. فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على ارتفاع أسعار الذهب، قائلا: "ارتفاع وقفزات في سعر الذهب، الغريب أن سعر الذهب في مصر اليوم أغلى من عندما كان سعر أونصة الذهب تتخطى 2000 دولار في أعلى سعر لها".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المٌذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الناس واخده الموضوع هزار على السوشيال ميديا، فيه حرب وفيه كرب"، متابعا: "بنشتري الذهب بالدولار مش بنستخرجه من مناجم في الصحراء الغربية".

وأشار الإعلامي عمرو أديب: "دليل المواطن الذكي بيقول إني لو روحت لقيت الحاجه سعرها غالي استنى شويه".