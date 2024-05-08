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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محكمة روسية ترفض طعن نائب وزير الدفاع ضد اعتقاله بتهمة الرشوة

نائب وزير الدفاع
نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف

رفضت المحكمة الروسية اليوم الأربعاء، الطعن الذى تقدم به نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف ضد احتجازه احتياطيا، حسبما ذكرت في بيان.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ألقي القبض على إيفانوف الشهر الماضي ووجهت إليه تهمة تلقي رشاوى، وهو ما ينفيه.

وكانت السلطات الروسية أوقفت نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف بشبهة فساد. 

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية في إبريل أنه "تم توقيف نائب وزير الدفاع في روسيا تيمور فاديموفيتش إيفانوف. يشتبه بأنه ارتكب جرما استنادا إلى الفقرة السادسة من المادة 290 من قانون العقوبات، أي قبول رشوة".

وبحسب التفاصيل، فإن عقوبته قد تصل إلى غرامة باهظة أو إلى السجن أكثر من عشرة أعوام.

وأورد التحقيق المذكور أن نائب الوزير استغل مشاريع بناء أشرف عليها في ماريوبول بأوكرانيا، المدينة التي باتت تحت السيطرة الروسية بعد حصار استمر أشهرا عدة.

المحكمة الروسية نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف إيفانوف لجنة التحقيق الروسية

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