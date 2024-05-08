إخلاء المستشفى الرئيسي في رفح وقصف الاحتلال مستمر بالقرب من منطقة المعبر

في خضم الأعمال العدائية المستمرة بالقرب من منطقة معبر رفح، يستمر الوضع الإنساني بقطاع غزة في التدهور، وفقا لبيانات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وأعرب سكوت أندرسون، مدير وكالة الأونروا في المنطقة، عن قلقه العميق إزاء تصاعد أعمال العنف، مشيراً إلى أن المنطقة تعرضت لـ"قصف متواصل" على مدار اليوم، وقد أدى هذا النشاط العسكري المستمر إلى إعاقة الجهود الإنسانية، حيث لم تصل أي مساعدات أو وقود إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

ووفقا لما نشرته شبكة سكاي نيوز البريطانية، شدد أندرسون على العواقب الوخيمة للصراع على الاستجابة الإنسانية، ورسم صورة قاتمة للوضع على الأرض. ويؤدي عدم القدرة على الوصول إلى الإمدادات الأساسية إلى تفاقم معاناة المدنيين الذين يعانون بالفعل من تأثير الغارات الجوية والنزوح.

وفي ضربة أخرى للبنية التحتية للرعاية الصحية في غزة، أدى تصاعد القتال إلى إخلاء مستشفى أبو يوسف النجار في جنوب غزة. واضطر هذا المرفق، الذي يعد شريان حياة بالغ الأهمية لأولئك الذين أصيبوا في الغارات الجوية الأخيرة على رفح، إلى نقل المرضى إلى مراكز طبية أخرى وسط تصاعد العنف.

وتسلط عملية الإخلاء الضوء على التحديات الجسيمة التي تواجه نظام الرعاية الصحية في غزة، والذي وصل إلى أقصى طاقته بسبب دائرة العنف والدمار التي لا هوادة فيها.

ومع تصاعد الصراع، تستمر الخسائر الإنسانية التي يتحملها السكان المدنيون في غزة في التصاعد، مما يؤكد الحاجة الملحة لوقف الأعمال العدائية وتجديد الالتزام بالسلام والاستقرار في المنطقة.