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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محمد عبد المطلب: أوجستي ليس مرشحا لتدريب منتخب السلة.. ولائحة اللاعبين مستمرة

اوجستي
اوجستي

قال محمد عبدالمطلب، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، إنه غير راض عن المستوى الفني لكرة السلة حتى الآن، موضحا:" نحن أفضل دوري في المنطقة ونسعى لترجمة ذلك".

وأضاف محمد عبدالمطلب، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" نحن نسعى لحضور الجمهور في نصف نهائي ونهائي دوري السوبر للسلة هذا الموسم".

وأكمل:" إذا لم ننجح في ملف حضور الجماهير، للدور نصف النهائي والنهائي، فمن المؤكد حضورهم الموسم المقبل".

وتابع :" مازلنا نفتقد للقدرة على التحكم في الأمور المادية الخاصة بالأندية في كرة السلة، ولائحة حماية عقود لاعبي كرة السلة مستمرة، الموسم القادم، وبعد القادم، رغم الاعتراضات".

وواصل:" قرار رحيل أحمد مرعي عن تدريب منتخب مصر؛ جاء لعدم تفرغه، وأوجستي لم يكن من بين المرشحين لتدريب المنتخب، لعدم تكرار ما حدث مع الكابتن مرعي".

وأكد قائلا: "المرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم لكرة السلة ستقام في مصر بنسبة كبيرة، ونفاضل حاليا بين لاعب أمريكي وآخر كندي لتجنيس أحدهما مع المنتخب المصري".

محمد عبدالمطلب الاتحاد المصري لكرة السلة دوري السوبر للسلة كرة السلة

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