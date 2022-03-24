اقتصاد الإمارات| 1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي و الأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.5 مليار درهم .

فقد شهدت الدائرة تسجيل 448 مبايعة بقيمة 1.23 مليار درهم منها 93 مبايعة أراض بقيمة 388.2 مليون درهم و355 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 842.77 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم في منطقة وادي العمردي تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الورقاء الثانية تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة المركاض.

و تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 99 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 107 ملايين درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 29 مليون درهم.

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 49 مليون درهم بمنطقة جميرا الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

و تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 104 ملايين درهم تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم.

و سجلت الرهون قيمة قدرها 260.29 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 36.06 مليون درهم و66 رهن فلل وشقق بقيمة 224.23 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 47 مليون درهم وأخرى في منطقة أم سقيم الأولى بقيمة 40 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 41.35 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 14 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 6 ملايين درهم.