مبروك عطية: من دلالات تكريم المرأة سميت مكة “أم القرى”

أكد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أن الإسلام كرم المرأة ومن دلائل هذا التكريم نجد أن مكة سميت “أم القرى” وليلة القدر "أم الليالي"، لافتاً إلى أن الله لم يجعل الرجل مثل سيدتين فهذا كلام عارٍ عن الصحة.

استوصوا بالنساء خيرا

وقال مبروك عطية خلال برنامج " يحدث في مصر" على mbc مصر في بيانه المقصود بقول النبي صلى الله عليه سلم:"استوصوا بالنساء خيرا"، فإنهن عوان عندكم،إن هنا تشبيه للمرأة بالأسيرة عند الرجل يجب أن يدنيها منه برفق وحنان.

وتابع: “استحللتم فروجهن بكلمة الله، وهنا تذكير بمن شرع الزواج وهو المولى عزوجل"، لافتاً إلى ما ورد في البخاري من قصة امرأة لديها بنتين وذهبت للنبي فلم تجد سوى السيدة عائشة، فلم تجد أم المؤمنين غير تمرة فأعطتها إياها فقامت بقسمتها بين بنتيها، فقال النبي :"من رزق بجارتين فأحسن تربيتهما كانتا له عتقا من النار”.

وبين المقصود بقوله تعالى: “أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين”، أي تضايق متعرفش تدافع عن نفسها، فالحلية من المهد سواء اللعب أولبس أوتعليم، موضحاً أنها تنشأ في الحلية وليس كما يروج “تكسر للبنت ضلع”.

وشدد على أننا قد ندخل النار بسبب المرأة، مؤكداً أن مقولة “إكسر للبنت ضلع يطلع لها 24”، ده بعيد كل البعد عن الدين.

حكم تزوير شهادة شكلية للترقية أو هدايا للمدير

حكم تزوير شهادة شكلية للترقية أو هدايا للمدير.. سؤال أجاب عنه الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، من خلال قناته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.

وقال مبروك عطية في بيانه حكم تزوير شهادة شكلية للترقية أو هدايا للمدير والزعم بأنها حاجة شكلية: "هي فعلاً حاجة شكلية زي كلمة حبر على ورق، لما يجي العريس ويكتبوا له قايمة بالشيء الفلاني يقولوا له دي حاجة شكلية وفي الآخر يتسجن، زيها زي البيع الصوري،الإسلام مفهوش حبر على ورق أو حاجة صورية، التزوير واللعب اسمنا عند ربنا مزورين".

وشدد مبروك عطية :"هدفع عشان اتعيين لي رب بيرزق الدواب، مع كثرة تزويرنا وقولنا على الرشاوي “هدية”، يقول ابن عبدالبر :" وألبسوا الرشوة ثوب الهدية".

قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، إن شهر شعبان له فضل كبير عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى به وذكر أن فضله عظيم.

وأضاف مبروك عطية خلال برنامج " يحدث في مصر" على ام بي سي مصر: أن حديث من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة غير صحيح.

وأكمل: إعطاء السائل وإرضاؤها بالكلمة الطيبة ولو كان غير محتاج له ثواب كبير، كما أن رفع الأعمال في رمضان يعد فرصة من الله لانطلاقة جديدة في الالتزام بالواجبات الدينية.

كما أكد الدكتور مبروك عطية أن شهر شعبان بالكامل ترفع فيه الأعمال إلى الله وتعد تهيئة واستعداد لشهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أن هناك أوقات يكون فيها الدعاء أقرب الاستجابة مثل عقب الصلاة وبين الأذان والإقامة.