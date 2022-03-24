زيزو: التأهل لكأس العالم حلم الطفولة بالنسبة للاعبين وأطالب الجماهير بالتشجيع

أكد أحمد سيد زيزو نجم الزمالك والمنتخب أن مباراة الفراعنة أمام السنغال في التصفيات النهائية المؤهلة ل كأس العالم قطر ٢٠٢٢ هامة ومصيرية

وأضاف في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن الأجواء داخل معسكر المنتخب إيجابية ويسودها التفاؤل مشددا أن الجميع لديه إصرار على الفوز وحسم بطاقة التأهل ل كأس العالم

وتابع أن الهزيمة أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية مازالت لديها آثارها على اللاعبين خاصة أنه لم يمض وقت طويل

وتابع أن لاعبي المنتخب يشاهدون المباراة ب استمرار من أجل دراسه السلبيات و تعزيز الإيجابيات

وأضاف أن مباراة المنتخب أمام السنغال هي حلم جميع اللاعبين منذ الطفولة مشددا أن الجميع لديهم رغبة شديدة في إسعاد الجماهير

وتابع أنه يطالب الجماهير بالتشجيع والدعم طوال ال ٩٠ دقيقة وهو ما يحتاجه المنتخب خلال المباراة

نوستالجيا/ زى النهاردة.. الزمالك يتعادل مع سان جورج والمقاولون مع بطل رواندا افريقيا

شهد يوم الاحد الموافق 23 مارس عام 1997 تعادل فريق الزمالك في أديس ابابا مع سان جورج الاثيوبي بهدف لكل منهما.

جاء ذلك في اياب دور ال32 لدوري رابطة الابطال في نسختها الاولي بعد التعديل.

أحرز هدف الابيض الجزائري كمال قاسي سعيد في الدقيقة 37 من الشوط الأول ويصعد حامل اللقب الي دور ال 16 بمجموع 3-1 للمباراتين.

جاء تشكيل الزمالك في هذه المباراة على النحو التالي:

حسين السيد

طارق مصطفى / مدحت عبد الهادى / نبيل محمود / معتمد جمال

محمد صبري/ اسماعيل يوسف / اسامة نبيه

أحمد الكاس / قاسي سعيد / أيمن منصور

وتعادل يوم السبت الموافق 23 مارس عام 1996 فريق المقاولون العرب في كيجالي مع ريون سبورت بطل رواندا بدون أهداف.

وذلك في لقاء الاياب لبطولة أبطال الكئوس ويصعد المقاولون العرب الي دور ال 16 لسابق فوزه بالقاهره قبل أسبوعين بهدفين مقابل هدف.

حكم اللقاء منح 11 دقيقه وقتا اضافيا لينتهي لقاء المقاولون العرب ونظيره بطل رواندا بالتعادل السلبي.

وضم تشكيل ذئاب الجبل كل من: أحمد صابر / سمير كمونة / محمد عودة / محمود العارف / سعد عبد الباقي / علي عاشور / أحمد حسين / خالد كامل / عبد الستار صبري / تامر النحاس / مصطفى الصادق.