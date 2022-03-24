الغضبان يتابع سير العملية التعليمية ومشروعات تطوير الطرق وإزالة التعديات

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، أن العملية التعليمية في بورسعيد تشهد تطورا غير مسبوق، وذلك تماشيا مع خطة الدولة نحو تطوير التعليم والذي يعد أساس تنمية المجتمعات وتطويرها، جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية في محافظة بورسعيد، بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

اجتماعات متواصلة لمحافظ بورسعيد لمتابعة سير العملية التعليمية و الطرق و مدير الطرق

وخلال الاجتماع، أكد محافظ بورسعيد أنه سيتم البدء في تطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس على أعلى مستوى، وذلك في إطار خطة النهوض بالعملية التعليمية ببورسعيد، مؤكدا أن أعمال التطوير تتضمن إعادة دهان واجهات المدارس وتطوير فناء المدرسة ليشمل ملاعب و مسطحات خضراء بداخلها، فضلا عن تطوير مسارح المدارس وزيادة الطابع الجمالي بها، مع الحفاظ على تفاصيلها المميزة والتاريخية.

اجتماعات متواصلة لمحافظ بورسعيد لمتابعة سير العملية التعليمية و الطرق و مدير الطرق

وفى سياق آخراستعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم ، آخر مستجدات العمل في تطوير ورفع كفاءة عدد من محاور وطرق المحافظة، وذلك في إطار الطفرة الملموسة في مجال مشروعات الطرق التي تتم بنطاق المحافظة، تماشيًا مع مختلف المشروعات القومية الجارية.

اجتماعات متواصلة لمحافظ بورسعيد لمتابعة سير العملية التعليمية و الطرق و مدير الطرق

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد، لمتابعة سير العمل بمشروعات الطرق، بحضور اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة ، ومهندس عماد البرشا مدير مديرية الإسكان ومهندسة ابتسام القشاوى مستشار المحافظة للطرق، والمهندسة إحسان بورما مدير مديرية الطرق وجهات المرافق بالمحافظة والمقاولون المسؤولين عن تنفيذ المشروعات.

اجتماعات متواصلة لمحافظ بورسعيد لمتابعة سير العملية التعليمية و الطرق و مدير الطرق

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز من المختصيين حول نسب ومعدلات التنفيذ الخاصة بأعمال بتطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية فى مختلف الأحياء.

اجتماعات متواصلة لمحافظ بورسعيد لمتابعة سير العملية التعليمية و الطرق و مدير الطرق

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من مشروعات تطوير الطرق الجارية و خاصة تطوير شارع ٢٣ ديسمبر و شارع ٢٣ يوليو وعدد من الطرق الرئيسية، موجها بسرعة البدء فى تطوير وتخطيط شارع عزمي بداية من كوبري عزمي حتى طريق الشاحنات "السكة الحديد"، ورفع كفاءة الشارع على أعلى مستوى، كما وجه المحافظ بإنشاء وتجهيز ساحة انتظار لاستيعاب الشاحنات فى محيط مدخل كوبري النصر...

اجتماعات متواصلة لمحافظ بورسعيد لمتابعة سير العملية التعليمية و الطرق و مدير الطرق

وشدد المحافظ على تنفيذ أعمال التطوير على أعلى درجة من الكفاءة، والتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل، مؤكدًا أن بورسعيد تشهد خطة موسعة لتطوير الطرق لم تشهدها من قبل، لافتا أن أعمال التطوير تساهم فى منع التكدس والازدحام بما يستوعب الحركة المرورية بالمحافظة خاصة بعد إقامة المشروعات الخدمية والتنموية الجديدة، وفي إطار الاهتمام بالشكل الحضاري والجمالي الذي يليق بمحافظة بورسعيد.

وفى سياق آخر عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس ، اجتماعًا مع مديري الإدارات والوكلاء الجدد بديوان عام المحافظة وذلك في إطار خطة الدفع بمزيد من الكوادر الشبابية لتطوير أسلوب العمل الإداري وتكوين صف ثان وثالث من الكوادر الشبابية لتحمل مسؤولية ومهام العمل الإداري تماشيا مع استراتيجية تطوير الدولة المصرية ٢٠٣٠، وذلك بقاعة السفيرة فايزة ابو النجا بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد.

اجتماعات متواصلة لمحافظ بورسعيد لمتابعة سير العملية التعليمية و الطرق و مدير الطرق

وأكد محافظ بورسعيد، أن الاعتماد على الكوادر الشبابية كان أحد أسباب نجاح الخطط التنموية بمحافظة بورسعيد، مشيرا لأهمية تجديد الدماء في العمل الإداري بما يتيح أساليب متطورة من العمل، لافتا لأهمية العمل الجماعي من خلال التعاون والتنسيق بين الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام ، وأكد محافظ بورسعيد بأن الوكلاء الجدد يقع علي عاتقهم دور كبير في إدارة بيئة ناجحة تحقق أهداف العمل الإدراي، وتتماشى مع خطط التطوير على كافة الأصعدة.

اجتماعات متواصلة لمحافظ بورسعيد لمتابعة سير العملية التعليمية و الطرق و مدير الطرق

وفى سياق اخير أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن تواصل جهود الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة فى جميع الأحياء، مشيرا أنه تم اليوم ازالة 3حالات تعد على أرض زراعية فى منطقة الرضوان بمساحة 400م وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية، وازالة مبنى مخالف فى جمعية عمار علي مساحة 120 م بجنوب بورسعيد.

اجتماعات متواصلة لمحافظ بورسعيد لمتابعة سير العملية التعليمية و الطرق و مدير الطرق

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإزالة كافه التعديات على أملاك الدولة ، وأكد محافظ بورسعيد أنه لا مجال لعودة التعديات مرة أخرى، وسوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة القادمة لازالة كافة التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة .