عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان يتابع سير العملية التعليمية ومشروعات تطوير الطرق وإزالة التعديات

اجتماعات متواصلة
اجتماعات متواصلة لمحافظ بورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم، أن العملية التعليمية في بورسعيد تشهد تطورا غير مسبوق،  وذلك تماشيا مع خطة الدولة نحو تطوير التعليم والذي يعد أساس تنمية المجتمعات وتطويرها،  جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية في محافظة بورسعيد،  بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد. 

اجتماعات متواصلة لمحافظ بورسعيد لمتابعة سير العملية التعليمية و الطرق و مدير الطرق

وخلال الاجتماع، أكد محافظ بورسعيد أنه سيتم البدء في تطوير ورفع كفاءة  عدد من المدارس على أعلى مستوى،  وذلك في إطار خطة النهوض بالعملية التعليمية ببورسعيد،  مؤكدا أن أعمال التطوير تتضمن إعادة دهان واجهات المدارس  وتطوير فناء المدرسة ليشمل ملاعب و مسطحات خضراء بداخلها،  فضلا عن تطوير مسارح المدارس وزيادة الطابع الجمالي بها،  مع الحفاظ على تفاصيلها المميزة والتاريخية.

اجتماعات متواصلة لمحافظ بورسعيد لمتابعة سير العملية التعليمية و الطرق و مدير الطرق

وفى سياق آخراستعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم ، آخر مستجدات العمل في تطوير ورفع كفاءة عدد من محاور وطرق المحافظة، وذلك في إطار الطفرة الملموسة في مجال مشروعات الطرق التي تتم بنطاق المحافظة، تماشيًا مع مختلف المشروعات القومية الجارية.

اجتماعات متواصلة لمحافظ بورسعيد لمتابعة سير العملية التعليمية و الطرق و مدير الطرق

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد، لمتابعة سير العمل بمشروعات الطرق، بحضور اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة ، ومهندس عماد البرشا مدير مديرية الإسكان ومهندسة ابتسام القشاوى مستشار المحافظة للطرق، والمهندسة إحسان بورما مدير مديرية الطرق وجهات المرافق بالمحافظة والمقاولون المسؤولين عن تنفيذ المشروعات.

اجتماعات متواصلة لمحافظ بورسعيد لمتابعة سير العملية التعليمية و الطرق و مدير الطرق

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز من المختصيين حول نسب ومعدلات التنفيذ الخاصة بأعمال بتطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية فى مختلف الأحياء.

اجتماعات متواصلة لمحافظ بورسعيد لمتابعة سير العملية التعليمية و الطرق و مدير الطرق

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من مشروعات تطوير الطرق الجارية و خاصة تطوير شارع ٢٣ ديسمبر و شارع ٢٣ يوليو  وعدد من الطرق الرئيسية،  موجها بسرعة البدء فى تطوير وتخطيط شارع عزمي بداية من كوبري عزمي حتى طريق الشاحنات "السكة الحديد"، ورفع كفاءة الشارع على أعلى مستوى،  كما وجه المحافظ بإنشاء وتجهيز ساحة انتظار لاستيعاب الشاحنات فى محيط مدخل كوبري النصر...

اجتماعات متواصلة لمحافظ بورسعيد لمتابعة سير العملية التعليمية و الطرق و مدير الطرق

وشدد المحافظ على تنفيذ أعمال التطوير على أعلى درجة من الكفاءة، والتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل، مؤكدًا أن بورسعيد تشهد خطة موسعة لتطوير الطرق لم تشهدها من قبل، لافتا أن أعمال التطوير تساهم فى منع التكدس والازدحام بما يستوعب الحركة المرورية بالمحافظة خاصة بعد إقامة المشروعات الخدمية والتنموية الجديدة، وفي إطار الاهتمام بالشكل الحضاري والجمالي الذي يليق بمحافظة بورسعيد.

بحضور وفد ألماني.. محافظ بورسعيد يستعرض الفرص الاستثمارية بالمحافظة

وفى سياق آخر عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس ، اجتماعًا مع مديري الإدارات والوكلاء الجدد بديوان عام المحافظة وذلك في إطار خطة الدفع بمزيد من الكوادر الشبابية لتطوير أسلوب العمل الإداري وتكوين صف ثان وثالث من الكوادر الشبابية لتحمل مسؤولية ومهام العمل الإداري تماشيا مع استراتيجية تطوير الدولة المصرية ٢٠٣٠، وذلك بقاعة السفيرة فايزة ابو النجا بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد.

اجتماعات متواصلة لمحافظ بورسعيد لمتابعة سير العملية التعليمية و الطرق و مدير الطرق

وأكد محافظ بورسعيد،  أن الاعتماد على الكوادر الشبابية كان أحد أسباب نجاح الخطط التنموية بمحافظة بورسعيد،  مشيرا لأهمية تجديد الدماء في العمل الإداري بما يتيح أساليب متطورة من العمل،  لافتا لأهمية العمل الجماعي من خلال التعاون والتنسيق بين الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام  ، وأكد محافظ بورسعيد بأن الوكلاء الجدد يقع علي عاتقهم دور كبير في إدارة بيئة ناجحة تحقق أهداف العمل الإدراي،  وتتماشى مع خطط التطوير على كافة الأصعدة.

اجتماعات متواصلة لمحافظ بورسعيد لمتابعة سير العملية التعليمية و الطرق و مدير الطرق

وفى سياق اخير أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن تواصل جهود الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة فى جميع الأحياء،  مشيرا أنه تم اليوم ازالة 3حالات تعد على أرض زراعية فى منطقة الرضوان بمساحة 400م وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية،  وازالة مبنى مخالف فى جمعية عمار علي مساحة 120 م بجنوب بورسعيد. 

اجتماعات متواصلة لمحافظ بورسعيد لمتابعة سير العملية التعليمية و الطرق و مدير الطرق

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإزالة كافه التعديات على أملاك الدولة ، وأكد محافظ بورسعيد  أنه لا مجال لعودة التعديات مرة أخرى، وسوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة القادمة لازالة كافة  التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة .

اجتماعات متواصلة لمحافظ بورسعيد لمتابعة سير العملية التعليمية و الطرق و مدير الطرق

 

بورسعيد محافظ بورسعيد المشروعات القومية وكيل وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم العملية التعليمية محافظة بورسعيد متابعة سير العمل عادل الغضبان محافظ بورسعيد المشروعات القومية ا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

شعبة الصرافة: 300 % زيادة في حصيلة التنازل عن الدولار بعد قرارات البنك المركزي

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

10 جنيهات انخفاضا في سعر جرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

3 شروط استثنائية لـ استحقاق الابن المعاش حال وفاة والده.. و 4 حالات للحرمان | تفاصيل

التموين: حذف من يتخطى راتبه 9600 جنيه من منظومة البطاقات

لغز السيارة المسروقة.. تفاصيل اختفاء سائق الجيزة والعثور على جثته في القاهرة

دخل في حالة اكتئاب.. توفيق عكاشة يعلن إفلاسه

ترشيحاتنا

أخبار البرلمان|3 شروط استثنائية لـ استحقاق الابن المعاش حال وفاة والده.. و الحبس والغرامة لمروجي شائعات تعطيل الدراسة فى رمضان

"مستقبل وطن" يوزع كراتين رمضان علي المواطنين بالمحافظات.. صور

الحكومة الإثيوبية تعلن هدنة إنسانية غير محددة مع جبهة تحرير تيجراي

استخدم المقاطع لابتزازهن.. صاحب أتيليه حريمي يصور الفتيات داخل البروفة بالزيتون

أخبار الفن| قائمة مسلسلات رمضان المعروضة على ART.. وطرح بوسترات "شغل عالي"

"الداخلية" تحبط حجب وبيع 1439 طن سلع غذائية بأزيد من السعر الرسمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفنانة رحاب حسين تنجو من حادث سير وتهشم سيارتها .. صور

عملات تذكارية بمناسبة مرور عام على تعويم السفينة "إيفر جيفين" .. صور

بينهم والدة فريال أشرف.. تكريم أمهات ذوي الهمم والأبطال الرياضيين| صور

مدبولي يفتتح معرض أهلًا رمضان.. ويتفقد أجنحته.. صور

فيديو

بدون آثار جانبية.. الإعلان لأول مرة عن حبوب منع الحمل للرجال.. فيديوجراف

سر هجوم الزوجة الأمريكية للفنان سيد رجب عليه .. ورد محامية الفنان | تفاصيل

أدوات ممنوع دخولها استاد القاهرة بمباراة مصر والسنغال.. تعرف عليها |فيديو

تعطيل الدراسة في 3 محافظات بسبب الأحوال الجوية "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ