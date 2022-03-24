عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب مستقبل وطن يكرم شباب أمانة الجيزة بحضور نواب البرلمان والشيوخ.. صور

حزب مستقبل وطن يكرم
حزب مستقبل وطن يكرم شباب أمانة الجيزة

قام شريف جلال، ىأمين شباب محافظة الجيزة بحزب مستقبل وطن، بتكريم مجموعة كبيرة من عناصر الشباب داخل المحافظة اليوم، بمقر الحزب بالسادس من أكتوبر، في حضور النائب عادل ناصر أمين محافظة الجيزة بحزب مستقبل وطن، والنائبة ماهيتاب عبد الهادي والنائب محمود توشكى، في حفل تكريم تخلله استعراض لأهم ما أنجزته أمانة الشباب خلال الفترة السابقة.

 

كما حرصت أمانة الشباب برئاسة شريف جلال، على تكريم أمناء شباب الأقسام بمحافظة الجيزة وأعضاء هيئة المكتب بالإضافة إلى تكريم عدد من الشباب المتميز في أدائه تجاه المجتمع تشجعيًا لهم وتقديرًا لما يقدمونه من خدمة مجتمعية.

 

كما قامت مجموعة من الشباب بأمانة محافظة الجيزة، باستعراض أفكارهم المقرر تنفيذها الفترة المقبلة على أرض الواقع في خطوة من المساعدات الاجتماعية على أرض الواقع وتقديم الدعم للغير من أجل حياة أفضل للمواطنين.

 

وأعرب النائب عادل ناصر، عن سعادته بما يقدمه الشباب في المحافظة، مؤكدًا أنه يمد يد العون لكل من يريدها ويريد فتح باب الحوار للمناقشات باستمرار وتقديم الأفكار الجديدة والمفيدة وتنفيذها على أرض الواقع.

 

كما أكد شريف جلال أمين شباب المحافظة، أن الأمانة لازال لديها الكثير لتقدمه الفترة المقبلة على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات من أجل ترسيخ فكرة الدعم المجتمعي ومساعدة الغير بما يصب في مصلحة المواطنين وأبناء المحافظة.

95be80c8-ba7d-437c-883d-028ec3f15577
95be80c8-ba7d-437c-883d-028ec3f15577
6080f661-4e0d-486b-b4c9-3419c34a9736
6080f661-4e0d-486b-b4c9-3419c34a9736
70516d08-e86a-4e6b-b681-748dd002ef0d
70516d08-e86a-4e6b-b681-748dd002ef0d
a44fdd2f-efb1-4ab0-97b0-7cb51b88f706
a44fdd2f-efb1-4ab0-97b0-7cb51b88f706
حزب مستقبل وطن محافظة الجيزة شريف جلال السادس من اكتوبر أمانة الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

5 جنيهات انخفاضا بجرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

شعبة الصرافة: 300 % زيادة في حصيلة التنازل عن الدولار بعد قرارات البنك المركزي

الأرصاد : طقس الغد مائل للبرودة نهارا قارس ليلا والصغرى 10 درجات

السيسي لـ طالبة بالشرطة: إحنا عايشين على 50 ألف كيلو متر فقط من مساحة مصر

3 شروط استثنائية لـ استحقاق الابن المعاش حال وفاة والده.. و 4 حالات للحرمان | تفاصيل

ترشيحاتنا

مجموعة السبع تحذر روسيا من استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا..وتهدد بعقوبات جديدة

"كاف": 5 أبريل قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

آبل تعترف: كارثة جديدة في تحديث آيفون iOS 15.4 وهذا هو الحل

نيسان تكشف عن 6 طرازات جديدة مخصصة للسوق الأوروبي

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

مناطق العفة| المشدد 10 سنوات لـ قهوجي في الاعتداء على طفلة ببولاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفنانة رحاب حسين تنجو من حادث سير وتهشم سيارتها .. صور

عملات تذكارية بمناسبة مرور عام على تعويم السفينة "إيفر جيفين" .. صور

بينهم والدة فريال أشرف.. تكريم أمهات ذوي الهمم والأبطال الرياضيين| صور

مدبولي يفتتح معرض أهلًا رمضان.. ويتفقد أجنحته.. صور

فيديو

ملايين الجنيهات.. ثروة حمدي ووفاء مهددة بعد أزمتهماالأخيرة

أحمد حلاوة وجورج وسوف.. لماذا تطارد شائعات الموت نجوم الفن؟

فاتورة كوافير بـ 43 ألف جنيه .. ما قصتها؟ "فيديوجراف"

قصة قبول علي فرج بجامعة هارفارد .. تعرف عليها .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ