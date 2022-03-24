مصطفى بكري: مصر كانت في أوضاع صعبة قبل قرار الإصلاح الاقتصادي

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أزمة كورونا اغلقت سلاسل الإمداد من الغذاء عالميا، وكان هناك حالة من الهلع والاضطراب في الأسواق العالمية.

وكشف مصطفى بكري خلال برنامجه حقائق واسرار المذاع على قناة صدى البلد، انه قبل الاصلاح الاقتصادي في اكتوبر 2018، كان هناك شح في التعامل بالدولار وبداية من يناير 2019، شهد عودة الاستثمار بمصر ومحافظ البنك المركزي أعلن أنه لا داعي للاقتراض.

وأوضح بكري أن الصادرات المصرية وصلت إلى 30 مليار دولار وبلغت تحويلات المصريين من الخارج 1.6 مليار دولار، إضافة الى إنشاء المشروعات التنموية الضخمه التي تعيد بناء الدولة وتساهم في حل مشكلة البطالة.

