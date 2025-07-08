الأهلي يضع مهلة نهائية لحسم ملف وسام أبو علي.. والاحتراف مشروط بالمطالب المالية

كشف الإعلامي أمير هشام أن إدارة النادي الأهلي حسمت موقفها من مستقبل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، مؤكدًا أن النادي منح اللاعب مهلة محددة لتحديد موقفه من العروض الخارجية، مع التشديد على أن الاحتراف لن يتم إلا وفق الشروط المالية المحددة من قبل القلعة الحمراء.

قرار عاجل من الأهلي تجاه وسام أبو علي

وأوضح هشام خلال تصريحات تليفزيونية أن الأهلي لا يُمانع رحيل اللاعب إلى الخارج، لكنه لن ينتظر طويلاً، قائلًا: "الأهلي منح اللاعب وفريق عمله وقتًا محددًا لاتخاذ القرار. إذا لم يتم حسم ملف الاحتراف خلال المهلة، فسيُغلق الملف بالكامل، وسيستمر أبو علي مع الفريق في الموسم الجديد."

الريان الأقرب.. والوصــل والعرض الأمريكي في الصورة

وأضاف هشام أن نادي الريان القطري هو الأكثر جدية في التفاوض حتى الآن، بينما لا تزال أندية الوصل الإماراتي وأحد الأندية الأمريكية ضمن قائمة المهتمين، لكنه أشار إلى أن أي خطوة مستقبلية مرهونة بموافقة الأهلي على التفاصيل المالية، والتي لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بشأنها حتى اللحظة.

صفقة بديلة جاهزة حال رحيل اللاعب

أكد الإعلامي أن الأهلي مستعد للتحرك فورًا نحو بديل هجومي جديد في حال تم الاستقرار على رحيل أبو علي، مضيفًا:

"في حال خروج اللاعب، سيتم الاتجاه بسرعة نحو صفقة بديلة لتعزيز الخط الهجومي، خاصة مع التحضيرات المبكرة للموسم الجديد."

بهذا الموقف، يبدو أن القرار النهائي بات في يد اللاعب ووكيله، مع ضرورة حسم الأمور خلال الأيام المقبلة، في ظل رغبة الأهلي في غلق كافة ملفات الراحلين قبل بداية فترة الإعداد الرسمية للموسم المقبل.