تشيلسي يصطدم بفلومينينسي بنصف نهائي كأس العالم للأندية

يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، اليوم الثلاثاء، على ملعب "ميتلايف"، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتأهل فلومينينسي إلى هذا الدور عقب فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1، بينما بلغ تشيلسي نصف النهائي بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي بنفس النتيجة.

وسيصطدم الفائز من هذه المواجهة بالفائز من لقاء ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة النهائية للبطولة.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تعيين الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير لقيادة اللقاء، على أن يعاونه كل من سيريل موجنير (مساعد أول)، ومهدي رحموني (مساعد ثانٍ)، فيما سيكون الهندوراسي إيفان أركيس حكمًا رابعًا.