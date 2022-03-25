لاتفيا: وقف التطعيم ضد كورونا بعد تلقيح 69 % من السكان

أعلنت وزارة الصحة في لاتفيا وقف التطعيم ضد كورونا في البلاد منذ أمس.



ونقلت شبكة البث العام اللاتفية اليوم الجمعة، عن الوزارة قولها - "إن 69% من سكان لاتفيا أكملوا التطعيم لكن كبار السن هم أكبر مصدر للقلق خاصة أن ما يقرب من 100 ألف لم يتلقوا أي جرعات ضد كورونا".

وفي الأسبوع الماضي​​، تم تطعيم 687 شخصا يوميا في المتوسط، معظمهم جرعات معززة، وفي الربيع الماضي عندما بدأ التطعيم النشط، كانت الأعداد تزيد على 15 ألفا يوميا لكن يوجد حاليا حوالي 500 ألف شخص لم يتلقوا أي جرعات.

وقالت إيفا جوهوفيتش رئيسة قسم حملة التطعيم في الوزارة "كثير من الناس حاليا مرضى بكوفيد، وقد تعافوا للتو، كما تم رفع قواعد السلامة الوبائية، لكن الشاغل الأكبر هو للمسنين".

وأضافت "هذا هو التركيز الرئيسي، على الفئات المعرضة للخطر، على كبار السن غير المحصنين، لأنه لا يزال لدينا عدد كبير جدا من كبار السن غير المحصنين في لاتفيا".

وتجري جامعة ريجا حاليا دراسة لمعرفة أسباب عدم التطعيم. ومن خلال تحليل البيانات التي تم جمعها، يمكن لمنظمي التطعيم تقديم المزيد من التدابير الحافزة الفعالة في فصل الخريف.

