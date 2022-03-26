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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الآثار يناقش مع برلمان ألمانيا زيادة السياحة الوافدة إلى مصر.. ويؤكد: تطبيق الإجراءات الوقائية بجدية أكسبنا سمعة طيبة وثقة دول العالم

وزير السياحة
وزير السياحة
  • وزير السياحة والآثار يجتمع مع لجنة السياحة في البرلمان الألماني
  • استعرضا الحركة السياحية الألمانية الوافدة لمصر وتعزيز التعاون
  • العناني يوجه دعوة للأعضاء لجنة السياحة ببرلمان ألمانيا لزيارة مصر 

عقد، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً ثنائياً مع  Jana Schimke رئيس لجنة السياحة في البرلمان الألماني البوندستاج Bundestag، بحضور السفير خالد جلال سفير مصر لدى ألمانيا، وذلك استكمالاً للقاءات الهامة التي يعقدها الوزير في اليوم الثاني من زيارته للعاصمة الألمانية برلين لبحث سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من ألمانيا إلى المقاصد السياحية المصرية.

وقد جاءت هذه الزيارة في إطار قيام دولة ألمانيا بتخفيف قيود السفر مما يسمح للأسر الألمانية بالسفر إلى مصر وقضاء عطلاتهم والاستمتاع بالمقصد السياحي المصري الذي يحبونه ولديهم شغف حوله وبما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة.

وشهد الاجتماع مناقشة مستجدات الوضع السياحي في مصر بصفة عامة، واستعراض الحركة السياحية الوافدة من ألمانيا بصفة خاصة، حيث يعد السوق الألماني من أكبر الأسواق السياحية المصدرة للسياحة الى مصر.

وأكد الدكتور خالد العناني عمق العلاقات المتميزة بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات ولا سيما في مجال السياحة بما يتيح المزيد من فرص تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وقام وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، باستعراض أبرز الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لتأمين المطارات بها مما ساهم في قيام العديد من دول العالم باستئناف حركة السياحة القادمة إلى مصر وزيادة أعداد السائحين التي يأتون إليها.

كما تحدث الوزير عن الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا ولا سيما في ظل استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها حفاظاً على صحة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع.

ومن جانبها، قامت رئيس لجنة السياحة في البرلمان الألماني، بالاستفسار عن أسباب وعوامل سرعة تعافى المقصد السياحي المصري واستئنافه لحركة السياحة الوافدة إليه بعد أزمة كورونا، حيث أفاد الوزير أن كافة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية ويتم تطبيقها بجدية لها دور كبير في تحقيق ذلك، كما أنها خلقت سمعة طيبة للمقصد السياحي المصري واكسبته ثقة كبيرة من الأسواق السياحية والسائحين من مختلف دول العالم حيث كانت محط إشادة وتقدير من الأسواق السياحية المختلفة.

وفي نهاية الاجتماع، وجه الدكتور خالد العناني الدعوة للجنة السياحة في البرلمان الألماني لزيارة مصر والتعرف على الواقع على ما تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية فريدة ومتنوعة.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تعتبر الزيارة الثالثة للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لدولة ألمانيا منذ توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار، وكان قد التقى، في سبتمبر 2020، خلال إحدى هذه الزيارات السابقة، مع رئيس لجنة السياحة السابق بالبرلمان الألماني البوندستاج، لبحث سبل تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة.
 

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