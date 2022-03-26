ميناء تواماسينا.. شريان الحياة لـ مدغشقر يحتاج للتوسعة والتطوير..فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، ميناء تواماسينا نستكشف كيف تسهم مضاعفة سعة الشحن أربع مرات بتعزيز الاتصال والازدهار الاقتصادي، في مدغشقر وخارجها. توسع ضخم يغذيه التمويل والخبرة اليابانية.

يقع ميناء تواماسينا على الساحل الشمالي الشرقي، وهو شريان الحياة لمدغشقر، يربطها بآسيا وأوروبا والخليج ودول أفريقية أخرى.



ثمانون في المائة من البضائع المحلية والعالمية تمر عبره، كل شيء من الطعام إلى السيارات. ولكن مع ارتفاع عدد سكان مدغشقر، يحتاج الميناء إلى النمو والتوسعة.

يقول كريستيان إيدي أفلين، المدير العام لميناء تواماسينا: "البنية التحتية الموجودة في الميناء أصبحت قديمة، عمرها 50 عاماً. اليوم، لدينا فقط رصيف حاويات واحد بعمق محدود ومساحة تخزين محدودة أيضاً".

الآن، يتوسع الميناء كثيراً، مع إنشاء رصيف جديد بطول 470 متراً ومنطقة تخزين حاويات، وتعميق الأرصفة الموجودة.