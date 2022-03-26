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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد سفر وبرنامج منتخب مصر في داكار قبل إياب السنغال

مباراة مصر والسنغال
مباراة مصر والسنغال

استقر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني علي سفر بعثة الفراعنة الكبار بطائرة خاصة إلي داكار غدا الأحد تمهيدا لمواجهة منتخب السنغال في مباراة الإياب بالدور الحاسم لتصفيات كأس العالم بقطر 2022.

 

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر تدريبا صباحيا غدا الأحد علي أن يغادر بعدها الي السنغال ويؤدى عقب الوصول الى داكار تدريبا وحيدا علي ملعب المباراة قبل يوم من لقاء الإياب أمام أسود التيرانجا.

 

ويستعد المنتخب للسفر إلى داكار لخوض مباراة إياب التصفيات المؤهلة لمونديال قطر يوم الثلاثاء الجاري في العاصمة السنغالية، بعد الفوز على أسود التيرانجا بهدف دون مقابل سجله محمد صلاح بلقاء الذهاب على استاد القاهرة الدولي.

 

تفاصيل مباراة مصر والسنغال

 

سجل منتخب مصر الهدف الأول في مرمى نظيره السنغالي، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.

 

استطاع محمد صلاح  تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 4 من عمر المباراة عن طريق تسديده من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالمقاس من عمرو السولية.

 

حصل محمود حسن تريزيجية على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة واستعد صلاح على التنفيذ وبجانبه تريزيجية ونفذها تريزيجية بشكل غريب مرت بجوار المرمى.

 

وفي الدقيقة 12 من عمر المباراة تعرض أحد لاعبي السنغال لإصابة في العضلة الضامة، وخرج بعد قرار الجهاز الطبي والمدير الفني.

 

بعد تعرض محمد عبد المنعم للإصابة ونزوله مرة أخرى، شك حكم المباراة في اكتمال شفاءه وقرر استدعاء الجهاز الطبي، وقرر كيروش الدفع بياسر إبراهيم وخروجه في الدقيقة 27.

 

بدأ منتخب السنغال شوط المباراة الثاني بضغط قوي على دفاع منتخب مصر، ووصل لمرمى محمد الشناوي أكثر من مرة في كرات خطرة ولكن تعامل معها الدفاع بقوة.

 

مر ساديو ماني لاعب منتخب السنغال في هجمتان بنفس الشكل بين لاعبان من منتخب مصر ووصل منطقة الجزاء ولكن تمكن الدفاع من اقتناص الكرة.

 

ومارس منتخب مصر الضغط على السنغال في الدقائق الأخيرة من المباراة، وكاد أن يسجل هدف ثاني عن طريق عمر مرموش الذي حل بديلاََ لمصطفى محمد.

 

وغفل حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 87 من عمر المباراة، وطالب لاعبي المنتخب بالعودة لتقنية الvar، ولكن لم يلتفت لهم الحكم.

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