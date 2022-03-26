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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مساندة إيجابية.. أيمن يونس يوجه رسالة للجماهير عقب فوز المنتخب أمام السنغال

صدى البلد

وجه أيمن يونس نجم الزمالك السابق رسالة لجماهير الكرة المصرية عقب فوز المنتخب أمس أمام السنغال بهدف نظيف في إطار الجولة الختامية لتصفيات كأس العالم قطر ٢٠٢٢.

وكتب أيمن يونس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”: مش وقت انتقادات فنية.. مش وقت صناعة أجواء سلبية.. مش فاهم الناس بتفكر إزاى دلوقتى كده وليه.. ده وقت دعم ومساندة.. خلينا نساند بإيجابية.. صناعة الثقة من الإعلام والجمهور للاعبين فن.. نثق فى منتخبنا ورجولتهم.. وذكائهم.. كسبنا المباراة الأولى.. وننتظر يا أبطال العبور فى المباراة التانية".

يشار إلى أن أحداث مباراة مصر والسنغال انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.

تفاصيل المباراة..

سجل منتخب مصر الهدف الأول في مرمى نظيره السنغالي،عن طريق محمد صلاح  في الدقيقة 4 من عمر المباراة بتسديده من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة متقنة من عمرو السولية.

حصل محمود حسن تريزيجية على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة واستعد صلاح على التنفيذ وبجانبه تريزيجية ونفذها تريزيجية بشكل غريب مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 12 من عمر المباراة تعرض أحد لاعبي السنغال لاصابة في العضلة الضامة، وخرج بعد قرار الجهاز الطبي والمدير الفني.

بعد تعرض محمد عبد المنعم للاصابة ونزوله مرة اخرى، شك حكم المباراة في اكتمال شفاءه وقرر استدعاء الجهاز الطبي، وقرر كيروش الدفع بياسر ابراهيم وخروجه في الدقيقة 27.

بدأ منتخب السنغال شوط المباراة الثاني بضغط قوي على دفاع منتخب مصر، ووصل لمرمى محمد الشناوي أكثر من مرة في كرات خطرة ولكن تعامل معها الدفاع بقوة.

مر ساديو ماني لاعب منتخب السنغال في هجمتان بنفس الشكل بين لاعبان من منتخب مصر ووصل منطقة الجزاء ولكن تمكن الدفاع من اقتناص الكرة.

ومارس منتخب مصر الضغط على السنغال في الدقائق الأخيرة من المباراة، وكاد أن يسجل هدف ثاني عن طريق عمر مرموش الذي حل بديلاََ لمصطفى محمد.

وغفل حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 87 من عمر المباراة، وطالب لاعبي المنتخب بالعودة لتقنية الvar، ولكن لم يلتفت لهم الحكم.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود الونش، عمر جابر .

‏خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد النني.

خط الهجوم: تريزيجيه، مصطفي محمد، محمد صلاح

تشكيل السنغال لمواجهة مصر:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: ساليو سيس، عبده ديالو، كاليدو كوليبالي، بونا سار

وسط الملعب: شيخ كوياتيه، نامباليس ميندي، إدريسا جايي.

الهجوم: ساديو ماني، فامارا ديادهيو، إسماعيلا سار.

محمد صلاح منتخب مصر عمر جابر مصطفي محمد عمرو السولية محمد الشناوي أيمن يونس

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