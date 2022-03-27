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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

اقتصاد الإمارات| مجلس الأعمال الإماراتي التركي يعقد اجتماعا في دبي.. الأربعاء

اقتصاد الامارات
اقتصاد الامارات

يعقد مجلس الأعمال الإماراتي التركي اجتماعا رفيع المستوى في دبي يوم الأربعاء المقبل لتعزيز الجهود الرامية إلى دفع العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وتركيا نحو المزيد من النمو وفتح آفاق جديدة من التعاون المثمر بين البلدين لا سيما في قطاع التطوير العقاري والبناء

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية " وام" فإنه سيستضيف المجلس بالتعاون مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي لقاءً بعنوان " اجتماع الطاولة المستديرة الإماراتي التركي للتطوير العقاري والبناء 2022 "والذي من المتوقع أن يستقطب 25 شخصاً يمثلون أبرز شركات المقاولات في تركيا إضافة إلى 25 ممثلاً عن قطاعي البناء والتطوير العقاري في الإمارات.

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وقال حسين سجواني رئيس مجلس الأعمال الإماراتي التركي : " إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات مؤخرا أسهمت في تسريع الجهود التي تبذلها الدولتان لمواصلة ترسيخ العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية القائمة بينهما لاسيما وأنه تربطهما قيم مشتركة وروابط ثقافية متأصلة، ونحن على ثقة بقدرتنا على مواصلة دعم هذه العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والحوار البنّاء والدعم المشترك بما يعود بالنفع على شركاتنا وبلدينا عموماً".

يشار إلى أن مجلس الأعمال الإماراتي التركي تأسس تحت مظلة مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي من خلال الاتفاقية المبرمة عام 2000 مع غرف التجارة والصناعة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات.

وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأكبر لتركيا في منطقة الخليج كما تحتل المرتبة الثانية خليجياً على مستوى الاستثمارات المباشرة في تركيا حيث وصل حجم النشاط التجاري المتبادل بين البلدين في العام 2020 إلى 8 مليارات دولار أمريكي.

من جهته قال نايل أولباك رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي : " إن المصالح المتبادلة وفرص التعاون الاقتصادي المشتركة تعد بمثابة المحرك الداعم للعلاقات بين تركيا والإمارات، ونتطلع من خلال مجلس الأعمال الإماراتي التركي إلى توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلدينا وإقرار المزيد من الشراكات بيننا بما يسهم في ترسيخ التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي".

وسجلت شركات المقاولات التركية نجاحاً لافتاً في دولة الإمارات حيث تمكنت من تنفيذ نحو 150 مشروعاً بقيمة 13 مليار دولار في دولة الإمارات لغاية شهر يناير 2022 يضاف إلى ذلك قيام الشركات التركية بالاستثمار في السوق الإماراتي الذي تعمل فيه منذ أكثر 10 سنوات. وتظهر الأرقام الرسمية أن حجم الاستثمارات التركية في الإمارات يصل إلى 720 مليون دولار.

مجلس الإعمال الإماراتي التركي مال واعمال اخبار الخليج اقتصاد الامارات Finance Real Estate

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