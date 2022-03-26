عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 6.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

دبي
دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 6.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1983 مبايعة بقيمة 5.07 مليار درهم، منها 330 مبايعة للأراضي بقيمة 1.65 مليار درهم و1653 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.42 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 190 مليون درهم في منطقة ند حصة، تليها مبايعة بقيمة 90 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 164 مبايعة بقيمة 336 مليون درهم، وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 324 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 113 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 49 مليون درهم بمنطقة جميرا الثانية كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيرا مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 204 مبايعات بقيمة 278 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 180 مبايعة بقيمة 459 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 148 مبايعة بقيمة 444 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.54 مليار درهم، منها 60 رهن أراض بقيمة 273.64 مليون درهم، و294 رهن فلل وشقق بقيمة 1.27 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة القصيص الأولى بقيمة 320 مليون درهم، وأخرى في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 158 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 124 هبة بقيمة 210.01 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 106 ملايين درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 20 مليون درهم.

منطقة الخليج اقتصاد الامارات تصرفات عقارات دبي الأراضي والأملاك التصرفات العقارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلام.. انتهاء الموجة الباردة وارتفاع الحرارة في هذا الموعد

الحكم على مرتضى منصور في 4 قضايا سب وقذف الخطيب وآخرين

وفاة رجائي عطية نقيب المحامين عن عمر يناهز 84 عاما

مشاهدة مباراة مصر والسنغال بث مباشر (1-0)

كشف عدد ساعات الصوم.. معهد الفلك: عدة رمضان هذا العام 30 يوما

رد فعل صادم.. تامر حسني يغني سي السيد لـ رضوى الشربيني

أجواء صيفية .. حالة الطقس| ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الحاج ضيوف يهاجم كلوب.. ويختار أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا

ترشيحاتنا

بقيمة 2 مليون جنيه.. هيئة الدواء تضبط أدوية مهربة وغير مسجلة

الشكاوى الحكومية تستجيب لاستغاثة مواطن لديه 6 أبناء بينهم 3من ذوي الهمم

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مسجد عمرو بن العاص

الشكاوى الحكومية تتدخل لصرف معاش ومستحقات مواطن

محافظ القليوبية: تيسير الإجراءات أمام موردى الأقماح بالشون وصوامع التخزين

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. أغرب مشاية رياضية في المنزل.. حفرة ضخمة يمكنها ابتلاع طائرات.. وضابط ينقذ شاب من الموت أمام قطار

لحظة اعتداء كلب مسعور على امرأة داخل الأسانسير بكولومبيا| فيديو

ثاني أكبر حفرة في العالم.. يمكنها ابتلاع الطائرات |شاهد

وداد حمدي أشهر خادمات السينما.. تلفت 35 طعنة من ريجيسير وأعادتها وردة من الاعتزال

فيديو

تفاصيل عودة إنفلونزا الطيور في بعض الدول الأوروبية.. فيديو جراف

خاصة من النقد الأجنبي.. خطة الحكومة لترشيد الإنفاق

البق والبعوض.. فيروس غامض في إفريقيا ينتقل للبشر

العروسة تهدي إليسا باقة الورود.. بكاء أصالة في حفل زفاف إبنتها

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

اﻟﻤﺰﻳﺪ