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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حركة فتح: ما يحدث الآن حرب إبادة حقيقية ضد الشعب الفلسطيني

شهداء غزة
شهداء غزة

قال زيد تيم، أمين سر حركة فتح بهولندا، إنه من المفترض وضع استراتيجية جديدة وفق أجندة فلسطينية تتوافق مع تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف "تيم"، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية "، أنه بعد 34 ألفا و350 شهيدا، وبعد أكثر من 77 ألفا و400 جريح، وبعد أكثر من 12 ألف مفقود أمام مرئى ومسمع العالم أي مجال أو مجتمع دولي أو مجلس قانوني وغير قانوني عليه مناقشة الكثير من الموضوعات وعلى رأسها ما يحدث الآن من حرب إبادة حقيقية ضد الشعب الفلسطيني خاصة في منتدى الاقتصادي العالمي بالسعودية.

الرؤية الفلسطينية 

وأشار إلى أن هناك الكثير من الجهود المبذولة اليوم من أجل توضيح الرواية والرؤية الفلسطينية لفضح هذا الاحتلال وممارسته غير المسبوقة، وكثير من المناطق الفلسطينية تتعرض اليوم مثل الشجاعية ورفح والنصيرات تتعرض لقصف وضرب أمام مرئى ومسمع العالم.

وتابع:" على هذا العالم أن يقول كلمة حق مع وجود إعلام غربي يستخدم في مصالح شخصية ويكيل بمكيالين لتشويه الصورة الفلسطينية من خلال بعض الروايات غير المنطقية، مشيدا بالقاهرة الإخبارية لتقديمها الرواية الحقيقية.

أجندة فلسطينية الدولة الفلسطينية المستقلة الدولة الفلسطينية الشعب الفلسطيني القاهرة الإخبارية

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