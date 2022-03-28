جيل 90 عن مواجهة السنغال: الفراعنة قادرون على حجز بطاقة التأهل للمونديال

يلتقى منتخب مصر الوطنى غدا الثلاثاء، نظيره منتخب السنغال، فى لقاء الإياب بداكار ضمن منافسات الدور الحاسم لتصفيات المونديال.

وتغلب منتخب الفراعنة الكبار ، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش ، على نظيره منتخب السنغال بهدف نظيف فى ذهاب الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم بقطر.

جيل مونديال 90 وجه نصائح عديدة إلى جهاز منتخب مصر ، واللاعبين من أجل حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات المونديال.

وأكد لاعبو الفراعنة الكبار ، الذين شاركوا فى مونديال إيطاليا أن الجيل الحالي قادر على صناعة المجد والتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي من قلب داكار.

في البداية ، وجه هاني رمزي نجم منتخب مصر السابق، رسالة خاصة للاعبي منتخب مصر الوطني قبل مواجهة السنغال في إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

وقال رمزي : في اعتقادي الشخصي لابد من دعم منتخب مصر واللاعبين ونسيان لقاء الذهاب تماما، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة الإياب والتأهل إلى مونديال 2022" .

وأضاف: "الضغط الجماهيري أمر طبيعي وجميع لاعبي مصر لديهم الخبرات ومعتادين على الضغط الجماهيري في أي مباراة" .

وتابع: "منتخب السنغال قوي، ولكن الكل يحترم منتخب مصر ، ولابد ألا ينسى لاعبو منتخب مصر أن اسم منتخب مصر يجعل جميع المنتخبات تحترمه.

وقال: لدينا لاعبين مميزين ولكن الثقة في النفس أهم شئ، لدينا لاعبين محترفين مثل محمد النني لاعب أرسنال، وكذلك محمد صلاح".

واسترسل: "لابد من أن نلعب بروح مثلما فعلنا في مباراة الجزائر بكأس العرب، والروح القتالية تعوض فارق الإمكانيات".

وواصل: "متفائل بلقاء مصر والسنغال يوم الثلاثاء، ونتيجة مباراة الذهاب مميزة بالنسبة لمواجهتنا لمنتخب قوي مثل السنغال.

وختم حديثه قائلا: "علينا استغلال اندفاع لاعبي المنتخب السنغالي في مباراة الثلاثاء، والعمل على تسجيل هدف في مباراة الإياب وإذا سجلنا هدفا سنقترب بشكل كبير من التأهل بشكل رسمي، وعلي جبر بالنسبة لي الأنسب للتواجد في تشكيل مصر الأساسي خلال مواجهة السنغال، خاصة أن هناك ركلات حرة كثيرة للمنتخب السنغالي سنحت لهم في مباراة الذهاب ولابد من تواجد علي جبر لطول قامته وسيكون ذلك مناسب لمواجهة لاعبي السنغال.

من جانبه، نصح هشام يكن، نجم منتخب مصر السابق، كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني وقال : "تخطينا عقبة الجزائر وتأهلنا لمونديال 90 بالروح القتالية ودعم الجماهير، وخلال مواجهة الذهاب ضد السنغال الجمهور كان له دورا أساسيا في تحقيق الفوز" .

واستطرد : "منتخب السنغال منتخب قوي ويمتلك لاعبين معتادين على اللعب الأوروبي في ملاعب مميزة وعلى أعلى مستوى، عكس منتخب مصر، لدينا جزءا يتواجد في مصر، وجزء أخر محترف في أوروبا ولابد من احتراف لاعبي مصر في أوروبا، الاحتراف سيكون سر اختلاف مستوى منتخب مصر وتحوله بشكل تام، لذلك أنصح جميع اللاعبين بمحاولة الاحتراف والتركيز عليه" .

ووجه نصيحة خاصة لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني قائلا: "أحمد السيد زيزو لابد من أن يتواجد في مركز الجناح الهجومي ويتواجد محمد صلاح في مركز رأس الحربة، وتريزيجيه في مركز الجناح الهجومي الأيسر.

وأوضح أن تواجد صلاح في مركز رأس الحربة يمنح الحرية والمساحة لزيزو الذي يمتلك القوة والشخصية التي تؤهله للنجاح".

فيما يرى طارق مصطفى نجم الزمالك السابق ، ضرورة توظيف محمد صلاح كرأس حربة خلال مواجهة السنغال في إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، وقال : "أنصح بالدفع بمحمد صلاح كرأس حربة في مواجهة السنغال يوم الثلاثاء، ومرموش كجناح هجومي أيسر وتريزيجيه كجناح هجومي أيمن"

وشدد على أن تريزيجيه وعمر مرموش يدافعان بشكل مميز للغاية، وهذا أمر هام، وصلاح لابد من أن يتواجد في مركز رأس الحربة كي يزعج دفاعات منتخب السنغال.