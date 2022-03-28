شاهد|الصين تغلق شنغهاي على دفعتين بسبب أوميكرون

عرضت قناة " euronews (عــربي)" فيديو أعلنت فيه حكومة شنغهاي أنها ستفرض تدابير إغلاق على مرحلتين في المدينة للحد من تفشي موجة إصابات بالمتحورة أوميكرون في وقت تسجّل الصين أعداد إصابات تعد الأعلى منذ بدايات الوباء.

وأضاف الفيديو أن الحكومة ذكرت أن أكبر مدينة صينية ستغلق نصفها الشرقي لإجراء فحوص مدى خمسة أيام اعتباراً من اليوم الإثنين، سيعقبه إغلاق مماثل في غربها اعتباراً من الأول من أبريل.

وأوضح الفيديو أن المدينة التي يقطنها نحو 27 مليون نسمة تحولت في الأيام الأخيرة إلى أكبر بؤرة لتفشي الوباء في البلاد والذي بدأ يتسارع منذ مطلع مارس.