عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سعفان يشهد توقيع اتفاقية عمل جماعية بـ "قناة السويس للحاويات"

صدى البلد

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان ، بديوان عام الوزارة ، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين شركة قناة السويس للحاويات، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، تحقق استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاج وشروط وظروف عمل أفضل للعاملين، فضلا عن تحقيق مزايا مالية أفضل من ناحية الأجور والبدلات والمنح السنوية التي تصرف لهم ، بالإضافة إلي الحفاظ على كافة المزايا العينية الحالية.

وقع الاتفاقية عن الشركة ستيفين يوجالنجام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، ومثل اللجنة النقابية كل من أحمد الجوهري  رئيس اللجنة، تامر غانم نائب الرئيس، ومحمد عبد الله  الأمين العام، ومحمد علي عبد الفتاح أمين الصندوق ، وأحمد رجب سيد  مساعد الأمين العام ، وأحمد إبراهيم البحيري مساعد أمين الصندوق، وأعضاء اللجنة: محمد السيد ابراهيم ،محمد حسن أبو حشيش ،  ومحمد سمير الروضي، ومتولي البشبيشي،  وعبد الرحمن العزبي.

في مستهل كلمته -قبل توقيع الاتفاقية -هنأ الوزير الحضور بقرب حلول شهر رمضان المبارك ، مقدما ً الشكر لإدارة الشركة على اهتمامها الواضح بمصالح عمالها وتلبية كل احتياجاتهم، وذلك انطلاقاً من دورهم المهم والأساسي في تحقيق النجاح للشركة فى جميع أعمالها ، مشددا علي أنه لولا العمال ما كانت الشركة لتحقيق أي إنجاز ، وعلي نفس المنوال لولا الشركة ما كان يوجد عمال .

وشدد الوزير على ضرورة التمسك ببعضنا البعض وعدم التخلي عن تحقيق مصالح بعضنا البعض بالتوازي ، مقدما الشكر لكل العاملين داخل الشركة على حرصهم  لبذل الجهد لاستمرار زيادة الإنتاج والتزامهم بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل .

من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير للوزير ، والفريق المعاون من إدارات الوزارة ، على جهودهم ودعمهم المستمر للشركة والعاملين بها ، لافتا في هذا الصدد إلي أنه لولاها لما كنا وصلنا إلى الاتفاق الذي توصلنا إليه مع ممثلي العمال لنكون قادرين على دعم الاقتصاد المصري بأداء قوي وأفضل خلال الفترات المقبلة .

بدوره قدم رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة الشكر والتقدير للوزير ، على الجهود المبذولة لتحقيق المفاوضة مع إدارة الشركة للوصول إلى اتفاق مرضي يحقق الطلبات والاحتياجات ولا يضر بمصالح المنشأة بما يحقق النفع العام على جميع الأطراف .  

وأوضح  الوزير أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الطرفين على استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاج وتحقيق شروط وظروف عمل أفضل للعاملين، في إطار من الثقة والاحترام المتبادل بينهما، فضلا عن رغبة الشركة في تحسين أوضاع أبنائها من العاملين ودعم استقرارهم المهني والاجتماعي وتلبية طلباتهم.

واتفق الطرفان على تعديل بنود الراتب الإجمالي الشهري التعاقدي لجميع العاملين بالشركة اعتبارا من أول يناير 2022 ،وذلك من خلال ضم بند بدلات أخرى إلى بند الراتب الأساسى الشهرى واستحداث بند بدل مسكن وبند بدل مأكل وبند بدل ملبس، مع الحفاظ على بند بدل طبيعة العمل وبند منحة عيد العمال.

كما اتفق الطرفان على سريان بنود الأجر على جميع العمالة الحالية بالشركة في تاريخ إبرام هذه الاتفاقية مع التزام الشركة بالحفاظ على كافة المزايا العينية الحالية.

ونصت الاتفاقية على استحقاق منحة شهر رمضان المعظم لجميع العاملين بالشركة بنسبة المدة التي قضوها في خدمة الشركة خلال العام محل التوزيع وفقا للراتب الشهري الشامل بدلا من استحقاقه وفق الراتب الإجمالي الشهري التعاقدى، ويتم صرف هذه المنحة قبل حلول شهر رمضان المعظم مرة واحدة سنويا طوال فترة سريان هذه الاتفاقية.  

كما نصت الاتفاقية علي تحقيق مزايا للعمل بنظام الورديات، وحافز الانتاج، واستمرار العمل بقيمة مساهمة الشركة في وثيقة التكافل المقدمة للعامل في حالة الوفاة أو العجز الكلى أو برنامج التقاعد المبكر أو الاستقالة الاختيارية، فضلا عن تحمل الشركة نسبة 50% من النسب المستحقة للتأمين الصحى الشامل على العاملين واسرهم المخاطبين بأحكام قانون التأمين الصحى الشامل ابتداء من يناير 2022.

 حضر توقيع الاتفاقية من جانب الشركة محمود حسين عبد الله ايوب  الرئيس التنفيذي للعمليات ، وهاني سمير محمد حسن النادي  رئيس قطاع العلاقات الحكومية، ومحمد السيد العربى خليل النقيب  رئيس القطاع المالى ، وسوناى موكرجي  رئيس القطاع التجاري، وسامح ابراهيم علي حجاج  مدير الموارد البشرية،ومهند احمد مختار ريحان  مدير العمليات، وأشرف إبراهيم أحمد عبد الشافي  مدير الإدارة الهندسية ، ومحمد أحمد محمد يوسف  مدير الشئون القانونية.

IMG_0814
IMG_0814
IMG_0817
IMG_0817
IMG_0895
IMG_0895
IMG_0938
IMG_0938
IMG_0941
IMG_0941
IMG_0964
IMG_0964
IMG_0968
IMG_0968
IMG_0975
IMG_0975
IMG_0980
IMG_0980
IMG_0982
IMG_0982
IMG_0984
IMG_0984
وزير القوى العاملة يشهد توقيع اتفاقية عمل جماعية قناة السويس للحاويات مزايا أفضل للعاملين ب محمد سعفان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. قفزة هائلة في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقاما تاريخية

براءة "لورديانا".. الحبس عام لـ "حمو بيكا" و"عمر كمال" بسبب أغنية "أنتي معلمة"

5جنيهات انخفاضا.. شعبة الدواجن تزف خبرا سارا للمواطنين قبل رمضان

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29- 3- 2022

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 29-3-2022

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

ترشيحاتنا

العفو الدولية: الغزو الروسي لأوكرانيا تكرار للحرب في سوريا

موعد مباراة مصر والسنغال والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

وزير الدفاع يتابع إعداد وتأهيل المقاتلين المنضمين حديثاً لوحدات مكافحة الإرهاب بالجيش الثالث الميداني

ميدو عن هجوم جماهير السنغال على محمد صلاح: خايفين منه

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-3-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. صرخة مومياء.. البحرين تنتصر للحجاب.. وعصفور يعشش في شعر امرأة لمدة أشهر

لن تصدق.. عصفور يعشش داخل شعر امرأة لمدة 84 يوما

بعد 3 آلاف عام.. تركيب أصوات في فيديو لمومياء يجعلها تصرخ| شاهد

فيديو مرعب.. لحظة ابتلاع أفعى الكوبرا لـ ثعبان ضخم |شاهد

فيديو

12 مليون دولار وتصنيف متقدم.. مكاسب بالجملة في انتظار المنتخب المصري حال التأهل للمونديال "فيديوجراف"

لن نورد الغاز مجانا .. روسيا تبعث رسالة تحذيرية بشأن نفطها

سكب عليه البنزين وأحرقه.. تفاصيل مرعبة في واقعة قتل مصطفى سراج "فيديوجراف"

فيديو جراف.. شركة مشابهة مزيفة.. هيئة البريد تحذر المواطنين

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ