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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الدستورية تنظر دعوى استعجال قضايا التهرب الضريبى بالمحاكم

صدى البلد

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان الفقرة 2 من المادة 44 من القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات بجلسة 2 ابريل.


وطالبت الدعوى بطلام الفقرة 2 من المادة 44 من القانون 11 لسنة 1991 و سقوط نص المادة 43 من القانون في مجال تطبيقها علي البـند رقم ( 2 ) المشار اليه و نص المادة 46 من القانون رقم 11 لسنه 1991 فيما لم تتضمنه- من وجوب علم المسئول عن الادارة الفعلية بجريمة التهرب و اتجاه ارادتة لارتكابها تحقيقا لمصلحة نفسة أو غيره و عجز نص المادة 43 من القانون 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من تنظر قضايا التهرب عند احالتها الى المحاكم على وجه الاستعجال.


وتنص الفقرة 44، بند 10: انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسدادالضريبة دون الإقرار عنها وسدادها.

مادة 44 : يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتى:

عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.
بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.
خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.
استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق. تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها.
تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.
ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10 فى المائة.
عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة.
عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية.
انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها.
إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة.
وتنص المادة 46 على أنه "في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال".

المحكمة الدستورية العليا المحكمه الدستورية الدستورية العليا

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