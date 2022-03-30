بلوتو يحير العلماء بـ مفاجأة جديدة .. تفاصيل

يجري علماء الفضاء دراستهم حول كوكب بلوتو، والذي اكتشف مؤخرًا أنه يضم على سطحه براكين جليدية ، بما في ذلك واحد بحجم "ماونا لوا" في هاواي، وقد ظهرت واضحة في الصور الجديدة التي التقطتها مركبة الفضاء نيو هورايزون التابعة لناسا.

تُظهر الصور منطقة من الكوكب القزم تحتوي على براكين يصل ارتفاعها إلى 4.3 ميل (7 كيلومترات) كانت نشطة مؤخرًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقد تم العثور سابقًا على براكين جليدية في عدة أماكن أخرى في نظامنا الشمسي ، بما في ذلك على قمر زحل تيتان وعلى الكوكب القزم سيريس.

ومع ذلك ، فإن اكتشافهم على بلوتو يأتي كمفاجأة ، حيث أشارت الأبحاث السابقة إلى أن الجزء الداخلي من الكوكب القزم لا ينتج حرارة كافية لدفع النشاط البركاني.

وحلل باحثون من معهد الأبحاث الجنوبي الغربي في بولدر ، كولورادو ، الصور التي التقطتها نيو هورايزونز لمنطقة جنوب غرب الغطاء الجليدي في سبوتنيك بلانيتيا.

يغطي هذا الغطاء الجليدي حوضًا قديمًا يبلغ عرضه حوالي 620 ميلاً (1000 كيلومتر) ، ويتميز بارتفاعات كبيرة مع جوانب غير منتظمة.

يشير تحليلهم للصور إلى أنه من المحتمل أن تكون المنطقة مغطاة ببراكين جليدية، تُعرف أيضًا باسم البراكين الجليدية، وأنها تتكون أساسًا من جليد مائي.

ويتراوح ارتفاع البراكين الجليدية من بضعة أميال إلى 7 كيلومترات، في الطول ويبلغ عرضها10 كيلومترات إلى 150 كيلومترًا، مع اندماج بعضها لتشكيل هياكل أكبر ، وفقًا للفريق.

على وجه الخصوص ، يبلغ حجم أكبر بركان جليدي ، المعروف باسم Wright Mons ، نفس حجم ماونا لوا في هاواي وهو أحد أكبر البراكين على الأرض.

استنادًا إلى التضاريس في المنطقة ، يشير الباحثون إلى أنه من المحتمل حدوث عدة ثورات بركانية في الماضي ، على الرغم من أن الجدول الزمني المحدد لا يزال غير واضح.

