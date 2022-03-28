خلال زيارته لدولة عربية.. ديفيد بيكهام يدعم الفتيات الأفغانيات بهذه الطريقة

اختبر "ديفيد بيكهام" الروبوتات مع فريق الروبوتات للفتيات الأفغانيات خلال رحلته إلى قطر لحضور منتدى الدوحة العشرين الجذاب يوم السبت.

نظر نجم مانشستر يونايتد السابق ، البالغ من العمر 46 عامًا ، إلى جهاز متصل بزوج من النظارات حيث أوضح فريق الروبوتات كيفية استخدام الروبوت، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يأتي ذلك وسط الجدل بعد أن وقع بيكهام صفقة بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني سنويًا ليصبح سفيراً للبلاد قبل أن تستضيف أول نهائيات لكأس العالم في نوفمبر من هذا العام.

التقى الإنجليزي الدولي السابق أكتافه مع الحائزة على جائزة نوبل للسلام ملالا يوسفزاي ورجل الأعمال التكنولوجي بيل جيتس والدبلوماسي الأمريكي جون كيري في العاصمة.

وأشارت الصحيفة البريطانية في تقريرها عن زيرة النجم الرياضي:"أدى قرار بيكهام بقبول الصفقة إلى تشكيك الناس في دوره كسفير لليونيسف واتهامه بمساعدة مشروع غير نظيف رياضيًا".

وكان بيكهام قد التزم الصمت عندما سُئل سؤال حول سجل حقوق الإنسان لدولة قطر، فيما ظهر بيكهام سابقًا على قناة beIN Sports في عام 2019 حيث تحدث عن ولعه بالدولة الخليجية ، قائلاً إنها تتمتع بـ ثقافة عظيمة".

وأشار:" أعتقد كلاعب ومشجع أنك ترغب في زيارة بطولة كأس العالم مع مرافق رائعة ومرافق آمنة وفنادق رائعة وثقافة رائعة، وهذا هو كل ما يتعلق بقطر".