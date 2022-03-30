هاني رمزي : كل التقدير للاعبي مصر لكن قدرات السنغال أفضل

انتقد هاني رمزي نجم منتخب مصر السابق، الأداء الفني للفراعنة خلال مباراتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2022.

قال هاني رمزي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا نستحق الوصول لكأس العالم، بالنظر إلى المباراتين المنتخب السنغالي أفضل ورأسنا في الرمل،بسبب الفارق الفني في المباراتين، ولكن كل التقدير والاحترام للاعبي منتخب مصر الكل قاتل في الملعب ولكن القدرات الفنية للمنتخب السنغالي كانت أفضل من منتخب مصر" .

أضاف: "كان هناك إهمال على مستوى جميع المنتخبات خلال الفترة الماضية" .

وختم حديثه قائلا: "لابد من التطوير بخطط خاصة، أي دولة تفشل في أي منافسة رياضية تقوم بعدها بخطة مستقبلية".