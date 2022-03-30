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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة نجله.. شاهد عاصي الحلاني في أحدث ظهور

صدى البلد

نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني صورة جديدة عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر عاصي الحلاني في الصورة برفقة إبنه، وعلق قائلاً:"أحلي عشاء مع حبيب القلب".

عاصي الحلاني يحيي حفلاً غنائياً بصحبة رحمة رياض في تركيا.. 4 مايو

يحيى المطرب عاصي الحلاني حفلا غنائيا يوم 4 مايو في تركيا وذلك بصحبة المطربة رحمة رياض وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا.

ويشدو عاصي الحلاني ورحمة رياض بأجمل الأغاني التي تنال إعجاب الشعب التركى ومنها بعض الأغاني الجبلية التي تشتهر بها عاصي.

وروجت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- لأغنية عين القلب، التي تجمع الفنان عاصي الحلاني والفنانة ديانا حداد.

ولم تكشف شركة روتانا تفاصيل أغنية عين القلب، وموعد طرحها للجمهور، لتشوقه للأغنية قبل طرحها رسميا، ليتساءل جمهور عاصي الحلاني وديانا حداد عن الموعد.

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