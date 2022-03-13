عاصي الحلاني يحيي حفلاً غنائياً بصحبة رحمة رياض في تركيا.. 4 مايو

يحيى المطرب عاصي الحلاني حفلا غنائيا يوم 4 مايو في تركيا وذلك بصحبة المطربة رحمة رياض وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا.

ويشدو عاصي الحلاني ورحمة رياض بأجمل الأغاني التي تنال إعجاب الشعب التركى ومنها بعض الأغاني الجبلية التي تشتهر بها عاصي.

وروجت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- لأغنية عين القلب، التي تجمع الفنان عاصي الحلاني والفنانة ديانا حداد.

ولم تكشف شركة روتانا تفاصيل أغنية عين القلب، وموعد طرحها للجمهور، لتشوقه للأغنية قبل طرحها رسميا، ليتساءل جمهور عاصي الحلاني وديانا حداد عن الموعد.

أحدث حفلات عاصي الحلاني

أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني ، حفلا غنائيا ساهرا ليلة الخميس 13 يناير الماضي، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة مروان خوري وملحم زين.

أحدث أعمال ديانا حداد

حققت الفنانة ديانا حداد، 3 ملايين مشاهدة بأحدث أغانيها التي تحمل اسم عشق ضميان، بعد طرحها يوم 4 سبتمبر الماضي عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية عشق ضميان للفنانة ديانا حداد، من كلمات: نهى نبيل، ألحان: فايز السعيد، توزيع موسيقي: نور هاشم، مكس وماسترينج: حسام كامل.