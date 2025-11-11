الشحات يكشف موعد عودته.. ويؤكد قوة زيزو: قلب الأهلي النابض

كشف حسين الشحات، جناح فريق الأهلي، عن آخر مستجدات إصابته وموعد عودته للتدريبات، كما تحدث عن موقفه من تجديد عقده مع النادي، وكواليس الفوز على الزمالك في كأس السوبر المصري.

وقال الشحات، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة MBC مصر 2: "أحتاج إلى أسبوعين فقط للعودة إلى التدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة، والجميع كان بحاجة لتحقيق الفوز على الزمالك في السوبر من أجل إسعاد جماهير الأهلي وتعويض النتائج السابقة".

ونفى اللاعب وجود أي أزمات داخل الفريق، مؤكدًا: "ثار من وقت لآخر شائعات عن وجود مشاكل في غرفة الملابس، وهذا غير صحيح على الإطلاق. نحن نجتمع يوميًا كعائلة واحدة، والروح بين اللاعبين في أفضل حالاتها، فقط كنا نحتاج بعض التوفيق في المباريات الماضية".

وتطرق الشحات للحديث عن أحمد سيد زيزو، نجم الأهلي، قائلاً: "زيزو لاعب كبير ويمكنه قيادة أي فريق بمفرده، وكان مثالًا للتركيز والثبات الانفعالي في مباراة الزمالك. جميع اللاعبين كانوا يدعمونه، وهذا ما يميز الأهلي؛ فالفريق بأكمله يعمل بروح واحدة".

وأضاف ضاحكًا: "كنا نمزح معه قبل المباراة ونقول له (هل ستفتعل مشكلة؟)، لكنه رد في الملعب بأدائه الرائع ومساهمته الكبيرة في التتويج".

وعن مستقبله مع القلعة الحمراء، قال الشحات: "حتى الآن لم أوقع على تجديد عقدي مع الأهلي، لكن العلاقة بيني وبين النادي قوية للغاية. بالفعل تلقيت عرضًا من السعودية، لكن الأولوية دائمًا تبقى للأهلي".

واختتم حديثه بالإشادة بالروح التي يعيشها الفريق بعد التتويج الأخير، مؤكدًا أن الفوز بكأس السوبر المصري بالفوز على الزمالك 2-0 بملعب محمد بن زايد في أبو ظبي كان بمثابة دفعة قوية لبداية مرحلة جديدة يسعى فيها الأهلي لتحقيق المزيد من البطولات.