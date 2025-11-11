أشرف صبحي يوجه بتعزيز التعاون مع هيئة تنمية الصعيد لإقامة مشروعات تنموية داخل مراكز الشباب

عُقد اجتماع ضم ممثلي وزارة الشباب والرياضة وهيئة تنمية الصعيد، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجال استزراع وإقامة مشروعات تنموية داخل مراكز الشباب بمحافظات الصعيد في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد،

تناول الاجتماع استعراض آليات تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية والاقتصادية والخدمية داخل مراكز الشباب، من خلال استغلال الأراضي غير المستغلة التابعة للوزارة، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية مستدامة تساهم في توفير فرص عمل للشباب، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي في توجيهاته أهمية التنسيق المستمر بين الجانبين لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل وفق خطة واضحة لتحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنمية مجتمعية واقتصادية تدعم جهود الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزيز مفهوم التنمية الشاملة في محافظات الصعيد.

يأتي ذلك في ضوء رؤية وزارة الشباب والرياضة وهيئة تنمية الصعيد الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من البنية التحتية لمراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز إنتاج وتنمية مجتمعية، بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بتنفيذ مشروعات زراعية وإنتاجية وخدمية تتناسب مع طبيعة كل محافظة، بما يعزز الدور التنموي لمراكز الشباب ويدعم خطط الدولة نحو تنمية الصعيد.