المستكاوي: مدن القناة تم تهجيرها عام ٦٧.. والمصريون تحملوا حتى نحرر سيناء

قال حسن المستكاوي، الناقد الرياضى، إن مدن القناة تم تهجيرها عام ٦٧، ولكن المصريون تحملوا حتى نرجع مرة أخرى ونحرر سيناء.

وأضاف "المستكاوى"، خلال حواره ببرنامج معكم منى الشاذلي، المذاع على فضائية سى بى سى، أن ذلك كان له تأثيراً أيضاً على نادى الإسماعيلي الذى تم تهجيره إلى مركز شباب الجزيرة.

وأشار الناقد الرياضي، إلى أن لاعبين نادى الاسماعيلي أقاموا بالمركز، حتى حققوا أول بطولة دورى، وأول بطولة كأس أفريقيا.

وتابع الناقد الرياضي، أن ماتش بطولة أفريقيا ٩ يناير عام ٦٩، كان يشاهدوا الجمهور ويشجع مصر، وليس الإسماعيلي حينها، المصريين كانوا يرغبون فى الانتصار رداً على نكسه ٦٧.