أخبار العالم| قيس سعيد يحل البرلمان وروسيا تعلن وقف إطلاق النار في ماريوبول

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات الهامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

زيلينسكي: لا أصدق تعهدات روسيا بتقليص عملياتها العسكرية بأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه لا يصدق التعهدات التي أطلقتها روسيا بشأن تقليص عملياتها العسكرية في بلاده، مشيرا إلى أن قواته تتحضر لخوض معارك جديدة في شرق البلاد.

أوكرانيا تعلن موعد استئناف محادثات السلام مع روسيا

نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الخميس، عن مفاوض أوكراني قوله إن محادثات السلام مع روسيا سوف تستأنف عبر الإنترنت في الأول من أبريل.

تونس.. قيس سعيد يقرر حل البرلمان

بعد 8 أشهر على تعليق أعماله، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الأربعاء، حل المجلس النيابي (البرلمان) حفاظا عن الدولة وحفاظا على الشعب التونسي، وذلك استنادا للفصل 72 من الدستور، وفق قوله بحسب ماذكرت وسائل إعلام تونسية.

عبير موسي: الإخوان تسببوا في إفلاس تونس

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، الأربعاء، إن تنظيم الإخوان تسبب في إفلاس البلاد.

البنتاجون: القوات الروسية بدأت الانسحاب من محطة تشرنوبل

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن بدء انسحاب القوات الروسية من محطة تشرنوبل في أوكرانيا.

أوكرانيا.. روسيا تعلن وقف إطلاق النار لإجلاء المدنيين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، وقف إطلاق النار في مدينة ماريوبول الأوكرانية اليوم الخميس لإجلاء المدنيين.

السعودية.. حظر استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من أمريكا وفرنسا

أصدرت المملكة العربية السعودية قرارا بحظر استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من أمريكا وفرنسا، بعد ظهور مرض أنفلونزا الطيور.

أوكرانيا تشترط انسحاب روسيا بالكامل قبل توقيع اتفاقية سلام

قال كبير المفاوضين الأوكرانيين في محادثات السلام الجارية مع روسيا الأربعاء إن كييف لن توقع اتفاقية سلام إلا بعد انسحاب جميع القوات الروسية بالكامل من أراضيها.

بسبب بوتين.. البيت الأبيض يشن هجوما عنيفا علي ترامب

أدان البيت الأبيض، الاربعاء، تصرفات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب “لتفاخره” بعلاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

رئيس الشيشان: روسيا لن تقدم تنازلات في حرب أوكرانيا.. وبوتين لن يتوقف

قال رمضان قديروف، رئيس جمهورية الشيشان الروسية، الأربعاء، إن روسيا لن تقدم أي تنازلات في حربها في أوكرانيا.

6 قرارات عاجلة للمواجهة.. 5 تحذيرات جديدة من تنفيذ عمليات داخل إسرائيل

أفادت القناة الـ 12 العبرية، الأربعاء، بوجود 5 تحذيرات لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير باحتمالية تنفيذ عمليات جديدة داخل إسرائيل.