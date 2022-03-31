عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| قيس سعيد يحل البرلمان وروسيا تعلن وقف إطلاق النار في ماريوبول

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات الهامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

زيلينسكي: لا أصدق تعهدات روسيا بتقليص عملياتها العسكرية بأوكرانيا
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه لا يصدق التعهدات التي أطلقتها روسيا بشأن تقليص عملياتها العسكرية في بلاده، مشيرا إلى أن قواته تتحضر لخوض معارك جديدة في شرق البلاد.

أوكرانيا تعلن موعد استئناف محادثات السلام مع روسيا
نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الخميس، عن مفاوض أوكراني قوله إن محادثات السلام مع روسيا سوف تستأنف عبر الإنترنت في الأول من أبريل.

تونس.. قيس سعيد يقرر حل البرلمان
بعد 8 أشهر على تعليق أعماله، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الأربعاء، حل المجلس النيابي (البرلمان) حفاظا عن الدولة وحفاظا على الشعب التونسي، وذلك استنادا للفصل 72 من الدستور، وفق قوله بحسب ماذكرت وسائل إعلام تونسية.

عبير موسي: الإخوان تسببوا في إفلاس تونس
قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، الأربعاء، إن تنظيم الإخوان تسبب في إفلاس البلاد.

صدام جديد.. إخوان تونس يعقدون اجتماعا للبرلمان.. والرئيس يصدر قرارا بحله.. وقيس سعيد: نعيش محاولة انقلابية فاشلة

بعد الهجمات الأخيرة.. بايدن يتصل ببينيت من أجل مساعدة مناسبة لإسرائيل

البنتاجون: القوات الروسية بدأت الانسحاب من محطة تشرنوبل
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن بدء انسحاب القوات الروسية من محطة تشرنوبل في أوكرانيا.

أوكرانيا.. روسيا تعلن وقف إطلاق النار لإجلاء المدنيين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، وقف إطلاق النار في مدينة ماريوبول الأوكرانية اليوم الخميس لإجلاء المدنيين.

السعودية.. حظر استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من أمريكا وفرنسا
أصدرت المملكة العربية السعودية  قرارا بحظر استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من أمريكا وفرنسا، بعد ظهور مرض أنفلونزا الطيور.

أوكرانيا تشترط انسحاب روسيا بالكامل قبل توقيع اتفاقية سلام
قال كبير المفاوضين الأوكرانيين في محادثات السلام الجارية مع روسيا الأربعاء إن كييف لن توقع اتفاقية سلام إلا بعد انسحاب جميع القوات الروسية بالكامل من أراضيها.

بسبب بوتين.. البيت الأبيض يشن هجوما عنيفا علي ترامب
أدان البيت الأبيض، الاربعاء، تصرفات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب “لتفاخره” بعلاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

رئيس الشيشان: روسيا لن تقدم تنازلات في حرب أوكرانيا.. وبوتين لن يتوقف
قال رمضان قديروف، رئيس جمهورية الشيشان الروسية، الأربعاء، إن روسيا لن تقدم أي تنازلات في حربها في أوكرانيا.

6 قرارات عاجلة للمواجهة.. 5 تحذيرات جديدة من تنفيذ عمليات داخل إسرائيل
أفادت القناة الـ 12 العبرية، الأربعاء، بوجود 5 تحذيرات لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير باحتمالية تنفيذ عمليات جديدة داخل إسرائيل.

الرئيس التونسي البنتاجون ترامب دونالد ترامب قيس سعيد ماريوبول أوكرانيا روسيا وزارة الدفاع الروسية تونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن احتمالية إعادة مباراة مصر والسنغال | فيديو

طلبات ابنها كثيرة.. نص شهادة مدير مكتب هالة زايد في رشوة الصحة

الجرام يلامس الألف جنيه| أسعار الذهب اليوم الخميس 31-3-2022

العمر مش مضمون.. شاب بورسعيدي يتوقع وفاته قبلها بشهور: ادعولي ومتدفنونيش بالليل

مصدر بـ فودافون يوضح موقف بعض المشاكل فى الخدمة

أفضل جيل.. محمد صلاح: الجميع قدم أقصي ما عنده

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

معييش فلوس..مني عراقي باكية :"والدي توفي ومعرفتش أعمله عزاء"

موضوعات متعلقة

بعد الهجمات الأخيرة.. بايدن يتصل ببينيت من أجل مساعدة مناسبة لإسرائيل

صدام جديد.. إخوان تونس يعقدون اجتماعا للبرلمان.. والرئيس يصدر قرارا بحله.. وقيس سعيد: نعيش محاولة انقلابية فاشلة

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا | توقف تطبيق "فيسبوك ماسنجر" في مصر وعدد من الدول.. سرقة عملات مشفرة قيمتها 600 مليون دولار من لعبة شطرنج شهيرة

أخبار العالم| قيس سعيد يحل البرلمان وروسيا تعلن وقف إطلاق النار في ماريوبول

الأرصاد: مع بداية شهر رمضان سترتفع الحرارة حوالي 4 درجات.. فيديو

دراما رمضان 2022.. مسلسل العائدون يتناول خطة إعادة تدوير الإرهاب

موسيمانى يرفض رحيل محمود متولى عن الأهلي

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانة وبلوجر شهيرة تعثر على عمل سفلي باسمها في المقابر .. تفاصيل

حقيبة مشتبه بها داخل صالة مطار مرسى مطروح| تجربة طوارئ

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

رئيس الوزراء :تضافر جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة وعروض مميزة للمواطنين

فيديو

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

التعليم تنفي تطبيق نظام التحسين بـ الثانوية العامة 2022 .. فيديوجراف

أكثر من 35 عملا دراميا.. أبرز مسلسلات رمضان لعام 2022.. تعرف عليها

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ