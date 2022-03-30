السعودية.. حظر استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من أمريكا وفرنسا

أصدرت المملكة العربية السعودية قرارا بحظر استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من أمريكا وفرنسا، بعد ظهور مرض أنفلونزا الطيور.

وكشف خطاب الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، الموجه للغرف التجارية، عن حظر لحوم الدواجن ومنتجاتهما من ولايتي ديلاوير وكنتاكي الأمريكيتين، ومنطقة مايين في فرنسا.

ووفقًا للتقارير الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء في دول العالم، وبناءً على التقارير الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)؛ فإن مرض أنفلونزا الطيور في الولايات الأمريكية والمنطقة الفرنسية شديدة الضراوة.

وسبَقَ أن حظرت السعودية في مطلع العام الجاري، استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من منطقة "Central Denmark" بمملكة الدنمارك ومن منطقة "ستافروبول" (Stavropol) بجمهورية روسيا الاتحادية؛ بسبب ظهور مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة.

وأعلنت الدنمارك في منتصف نهاية أكتوبر الماضي عن ظهور أولى حالات أنفلونزا الطيور عالية الأمراض في الدواجن، وأثبتت الدواجن في الدنمارك أنها مصابة بأنفلونزا الطيور عالية الضراوة.

وأعلنت عدة دول أوروبية خلال فصل الشتاء الماضي، عن ظهور المرض لديها؛ منها: (إيطاليا، والدنمارك، والسويد، وبريطانيا، إلى جانب مناطق في روسيا)