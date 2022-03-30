السعودية.. إطلاق عيادة ما بعد الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن إطلاق عيادة ما بعد الإصابة بفيروس كورونا، والتي تستهدف المرضى الذين تستمر لديهم الأعراض بعد شهر من الإصابة.

وتوجد هذه العيادات في المستشفيات الرئيسة في جميع مناطق المملكة تحت مسمى "أعراض كورونا طويلة المدى"، وتهدف إلى إعداد الخطة العلاجية المناسبة للمرضى الذين تستمر لديهم الأعراض بعد شهر من الإصابة.



وأبانت الوزارة أنه يمكن حجز موعد في هذه العيادات من خلال الاتصال على "937"، لافتة إلى أن بعض المتعافين من الإصابة تستمر معهم الأعراض بعد شهر من الإصابة، وقد تستمر هذه الأعراض لأسابيع قليلة أو أكثر ويُطلق عليها اسم "أعراض كورونا طويلة المدى".

وأشارت إلى أن كورونا طويلة المدى لها علامات وأعراض أبرزها استمرار الأعراض بعد الإصابة لأكثر من 4 أسابيع، وظهور أعراض جديدة بعد 4 أسابيع من الإصابة، تؤثر بعضها على أيّ مكان من الجسم، إلا أن المطمئن أنّ جميع الحالات تتحسّن بمرور الوقت.

وأكدت أن علاماتها وأعراضها تختلف من شخص لآخر، لكن أبرز الملاحظات هي: السُعال، وضيق التنفس، والإرهاق والتعب، وألم المفاصل والعضلات، ومشاكل النوم، وفقدان حاسة الشمّ والتذوّق، والمزاج السيئ، إضافة إلى فقدان التركيز وضعف الإدراك.