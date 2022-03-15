129 حالة.. الصحة السعودية تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية ، انخفاضًا كبيرًا في عدد الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بيوم أمس (الإثنين)، حيث بلغت 129 حالة، ليبلغ إجماليها 749044 حالة.

كما بيّن التقرير الصادر عن الصحة السعودية أن حالات الشفاء من الفيروس لا تزال في مستوياتها المرتفعة مقارنة بالإصابات الجديدة، إذ بلغت 215 حالة.

كما انخفضت الحالات الحرجة إذ غادرت 16 منها العناية المركزة، لينخفض إجماليها إلى 256 حالة حرجة.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد حالات التعافي ارتفع إلى 731219 حالة. فيما يتم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 9021 حالة.