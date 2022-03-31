محافظ الجيزة للأسر: يسروا في الزواج وتجهيزاته ..شاهد

أكد محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، أن اليوم، الخميس، يشهد عيدين في محافظة الجيزة، بمناسبة شهر رمضان المبارك، والعيد القومي للمحافظة.

ووجه محافظ الجيزة، رسالة للأسر المصرية، بسبب المغالاة في الزواج والعادات والطقوس المرهقة للأسرة، داعيا إلى مراعاة الظروف الاقتصادية وتيسير الزواج وعدم المغالاة في التجهيزات المنزلية.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم إطلاق مبادرة لعدم المغالاة في تجهيزات الزواج تحت شعار الزواج مش غسالة وأجهزة كهربائية.. الزواج مسئولية كبيرة ومشتركة بين الزوجين.

جاء ذلك خلال احتفال، محافظة الجيزة اليوم الخميس، بعيدها القومي، بعدة احتفالات، منها توزيع الأجهزة الكهربائية على ١٤ فتاة من غير القادرات المقبلات على الزواج .

تم توزيع محافظة الجيزة، الأجهزة الكهربائية علي 14 فتاة من المقبلات علي الزواج وغير القادرات.

وتضمنت الأجهزة الكهربائية "غسالة، ثلاجة، ومروحة، خلاط"، جاء ذلك بمناسبة احتفال محافظة الجيزة بعيدها القومي.

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