في وداع شعبان.. أكثر من الدعاء والاستغفار واستعد لرمضان

يستحب على المسلمين الـ دعاء آخر شعبان وعلينا أن نودع هذا الشهر الكريم بالدعاء والاستغفار وعلينا أن نستعد نحن المسلمون لشهر رمضان فهو شهر العبادات والمغفرة نسماته نستقبلها قبل أن يحل علينا بوقت كبير، وكلما انتهى شهر شعبان وأوشك على الانتهاء يقترب الإحساس بروحانيات شهر رمضان ، وشعبان هو الشهر الثامن ضمن الشهور الهجرية أوصى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الدعاء فيه وقراءة القرآن والتهيئة لاستقبال رمضان وفي السطور التالية دعاء آخر شعبان.

دعاء آخر شعبان

ويستحب أن نقول في دعاء آخر شعبان اَللـهُمَّ اِنْ لَمْ تَكُنْ غَفَرْتَ لَنا في ما مَضى مِنْ شَعْبانَ فَاغْفِرْ لَنا في ما بَقِيَ. اللهمّ أنت ربّي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شرّ ما صنعت.

-أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

-إِلَهِي أَسَألُكَ بِحَقِّ اِسْمِكَ العَظِيمِ الأَعْظَمِ الحَيِّ القَيُّومِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيَّ نَظْرَةَ رَحْمَةٍ وَأَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَأَنْ تَنْفَحَنِي بِنَفْحَةِ تَوْحِيدِكَ الَّتِي مَنَنْتَ بِهَا عَلَى عِبَادِكَ المـُخْتَارِينَ وَأَنْ تُفْرِجَ عَنْيِ كُلَّ ضِيقٍ وَلَا تُحَمِّلْنِي مَا لَا أُطِيقُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

-اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصِلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُرْضِيكَ وَتُرْضِيهِ وَتَرْضَى بِهَا عَنِّي يَا رَبَّ العَالَمِينَ عَدَدَ عِلْمِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَرِضَاءَ نَفْسِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذَاكِرُونَ وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلُونَ وَأحْيِ أَسْرَارَهَا بِكُلِّ ذَرَّاتِ جِسْمِي وَعَقْلِي وَرُوحِي فَيَمْتَلِئُ قَلْبِي وَيَفِيضُ بِمَحَبَّتِهِ وَتَنْسَاقُ جَوَارحِي لِطَاعَتِهِ واتِّبَاعِهِ وَيَلْهَجُ لِسَانِي بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ.وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ونقول أيضًا في دعاء آخر شعبان اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهوّن به علينا مصائب الدنيا، ومتّعنا اللهم بأسماعنا، وأبصارنا، وقوتنا أبدًا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلّط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح قلوبنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، وأحسن خاتمتنا، يا رب العالمين.

- اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا رحمان يا رحيم، يا حنّان يا منّان، أن لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من قيامنا السهر والتعب. اللهم تقبّل أعمالنا منا كما تقبّلت من عبادك الصالحين. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك، وبالعتق من نيرانك.

كما في دعاء آخر شعبان يستحب من الإكثار من الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونقول اللهم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم، اللهم إنك عفو تحب العفو فأعفو عنى.. وأستغفرك اللهم فأغفر لي ما فعلته في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه، اللهم إني أعلم قدرتك على عقوبتي وأعلم دعوتك لي إلى التوبة من بعد جرأتي على معصيتك فتقبل توبتي، وأسألك اللهم يا كريم يا تواب يا ذا الجلال والإكرام ان تتقبل منى ولا تقطع رجائي منك وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

-لا إله الا أنت، الغياث الغياث، الرحمة الرحمة، العناية العناية، صل على عبدك ونبيك سيدنا محمد وآله والطف بي في أموري كلها والمسلمين. لا إله إلا الله قبل كل شيء، ولا إله إلا الله بعد كل شيء، ولا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنا الدين وأغننا من الفقر.

دعاء آخر جمعة في شعبان

دعاء آخر جمعة في شعبان ، هي الجمعة في شهر يعود بعد عام من الآن علينا الاستعداد له، والحرص على استغلال أوقاته بالدعاء والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأداء صلاة النوافل خاصة السنن بعد الصلوات المفروضة، خاصة وأن في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم إلا وأستجيب له.

اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر.. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمةٍ من عندك تُغنني بها عن رحمة من سواك، حسبي الله لاإله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

ويستحب أن نقول في دعاء آخر جمعة في شعبان اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد الحبيب وعلى آله وصحبه وسلم.

- اللهمَّ أنزل سكينتك على قلبي، وطَمئن بها عقلي، وألهمني حُسن التَّفكير والتَّدبير.

-الحمدُ للهِ عددَ ما خلقَ والحمدُ للهِ ملء ما خلق والحمدُ للهِ عدد ما في السماوات وما في الأرضِ والحمدُ للهِ ملءَ ما أحصَى كتابُه والحمدُ للهِ عددَ كلِّ شيءٍ".

- الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله أن جعلتني مسلما، وربيتني مسلما، الحمد لله على نعمة البيت المسلم والصحبة المسلمة والمجتمع المسلم والبلد المسلم.

-اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

دعاء اخر يوم شعبان وأول رمضان

دعاء اخر يوم شعبان واول رمضان، هذا اليوم يسمى يوم الشك، وهو الثلاثون من شهر شعبان، الذي يتهيأ فيه المسلم بإعداد السحور، وعليه استغلال وقت السحر، فهو وقت مجاب الدعاء، علينا أن نزداد يقينا أن الله سيستجيب، ولا أفضل من دعوات الستر وراحة البال، وحسن الخاتمة.

- اللهم نور قلوبنا وقبورنا ودروبنا وبصرنا وبصيرتنا وسائر جوارحنا واجعلنا من أهل الفجر وأهل القرآن، وحملته وأهل قيام الليل وأهل عليين وأنعم علينا برؤية الحبيب في الدارين، وأن نمشي على خطاه.

-اللهم تقبل توبتي واغفر لي ما تقدم من ذنب، اللهم أعني على حسن الطاعة وارزقني حسن الخاتمة.

اللهم ارزقنا حلاوة الرحمة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة.

ويمكن أن نقول في دعاء اخر يوم شعبان واول رمضان اللهم لك الحمد يا من علم الأنبياء والمرسلين، اللهم لك الحمد يا من علم الملائكة المقربين، اللهم لك الحمد يا من علم العلماء العاملين، اللهم لك الحمد يا من علّم الأولياء والصالحين.

- يا حي يا قيوم، يا نور يا قدوس، يا حي يا الله، يا رحمن.. اغفر لي الذنوب التي تحل النقم، واغفر لي الذنوب التي تُورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تحبس القِسم، واغفر لي الذنوب التي تهتِك العِصم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تُعجّل الفناء، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تمسك غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تُظلم الهواء، واغفر لي الذنوب التي تكشِف الغِطاء.