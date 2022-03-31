التموين: تكاتف من التجار والمنتجين لتوفير السلع للمواطن بأسعار مخفضة

قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن هناك توجيهات بتوفير السلع بأسعار مناسبة لرفع العبء على المواطن المصري مع وجود اجتماعات أسبوعية للاطمئنان على المخزون الاستراتيجي وعرض السلع بأسعار المناسبة.



وأضاف عبد المنعم خليل خلال مداخلة ببرنامج " المصري افندي " المذاع على قناة المحور تقديم الإعلامي محمد على ابو الخير، أن الاستهلاك في شهر رمضان يزيد 50% عن الشهور الأخرى، وهناك تخفيضات على السلع ويتم الجلوس مع التجار والمستوردين والمنتجين لمعرفة الاستهلاك والإنتاج لتوفير السلع.



وكشف أن هناك تكاتف من التجار والمنتجين لتوفير السلع للمواطن المصري وتم الجلوس مع كبار المستوردين لتحديد سعر السلع معهم لتوفيرها بأسعار منخفضة في المعارض بالمحافظات تصل الي 30% .



وتابع أن العدد الطبيعي للمنافذ ٣ آلاف منفذ كل عام وكان هناك توجيهات بزيادة اعدادها بسبب الأزمة وتم الوصول إلي ٨ آلاف منفذ على مستوى الجمهورية.

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