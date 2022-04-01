التخطيط: انتهاء مركز الخدمات الحكومية النموذجي المتكامل بأسوان

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اكتمال إنشاء وتجهيز مركز الخدمات الحكومية النموذجى المتكامل بمحافظة أسوان (خدمات مصر)، والذي يأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تطوير العمل الحكومي، وإنشاء مجمعات خدمات حكومية نموذجية متكاملة تقوم بتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بطريقة ميسرة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن التعاون مع الإمارات يشمل مركزي خدمة بكل من محافظتي القاهرة وأسوان كأول مجمعين نموذجيين للخدمات الحكومية، وتصميم باقات الخدمات المتطورة، وتدريب العاملين بالمركزين كنموذج للتعميم فيما بعد.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن المركز يأتي في إطار استمرار مسيرة التطوير التي تقوم بها الوزارة فى مجال تحسين الخدمة المقدمة للمواطن فى ظل الجمهورية الجديدة، واستكمالًا للتوسع فى مجال تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية الجماهيرية للمواطنين. بأعلي جودة واقل تكلفة من حيث الوقت والمال وهو ما يحققه مركز خدمات مصر الذي يعد نقلة نوعيه في الخدمات التى تقدمها المؤسسات الحكومية

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مركز الخدمات الحكومية النموذجى المتكامل بمحافظة أسوان (خدمات مصر) يعد أحدث الإنجازات التى تقدمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتخفيف العبء عن المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات بصورة لائقة، وتماشيًا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي، مما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية وتطوير أداءها ووسائل تقديمها .

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مركز خدمات مصر يقدم الخدمات الحكومية من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد سواء لطالبى الخدمات من المواطنين أو للمستثمرين ورجال الأعمال والأجانب، حيث يتم الحصول على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات وخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، موضحة أن المركز يقدم العديد من الخدمات مثل خدمات المرور والأحوال المدنية والجوازات، بالإضافة إلى خدمات التوثيق والشهر العقاري والسجل التجاري وخدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

من جانبه صرح المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمى والبنية المعلوماتية أن المركز يعتبر امتدادًا لدور الوزارة فى تطوير الخدمات الحكومية على مستوى الدولة والتى بدأت بتطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن والمدن العمرانية الجديدة (320 مركز تكنولوجى)، إضافة إلى المراكز التكنولوجية المتنقلة (180 مركز متنقل) وأخيرًا المراكز المجمعة للخدمات والتى تحمل اسم "خدمات مصر".

مركز الخدمات الحكومية

يشار إلى أن مركز الخدمات الحكومية النموذجى المتكامل بمحافظة أسوان (خدمات مصر) تم إقامته على مساحة 4 آلاف متر مربع، وتم انشاءه على أحدث المعايير العالمية، بالتعاون مع شركة إدارة المنشآت المالية (اى فاينانس) لإدارة المركز؛ لما لها من خبرات واسعة في هذا المجال.