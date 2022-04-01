عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط: انتهاء مركز الخدمات الحكومية النموذجي المتكامل بأسوان

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اكتمال إنشاء وتجهيز مركز الخدمات الحكومية النموذجى المتكامل بمحافظة أسوان (خدمات مصر)، والذي يأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تطوير العمل الحكومي، وإنشاء مجمعات خدمات حكومية نموذجية متكاملة تقوم بتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بطريقة ميسرة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن التعاون مع الإمارات يشمل مركزي خدمة بكل من محافظتي القاهرة وأسوان كأول مجمعين نموذجيين للخدمات الحكومية، وتصميم باقات الخدمات المتطورة، وتدريب العاملين بالمركزين كنموذج للتعميم فيما بعد.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن المركز يأتي في إطار استمرار مسيرة التطوير التي تقوم بها الوزارة فى مجال تحسين الخدمة المقدمة للمواطن فى ظل الجمهورية الجديدة، واستكمالًا للتوسع فى مجال تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية الجماهيرية للمواطنين. بأعلي جودة واقل تكلفة من حيث الوقت والمال وهو ما يحققه مركز خدمات مصر الذي يعد نقلة نوعيه في الخدمات التى تقدمها المؤسسات الحكومية

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مركز الخدمات الحكومية النموذجى المتكامل بمحافظة أسوان (خدمات مصر) يعد أحدث الإنجازات التى تقدمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتخفيف العبء عن المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات بصورة لائقة، وتماشيًا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي، مما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية وتطوير أداءها ووسائل تقديمها .

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مركز خدمات مصر يقدم الخدمات الحكومية من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد سواء لطالبى الخدمات من المواطنين أو للمستثمرين ورجال الأعمال والأجانب، حيث يتم الحصول على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات وخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، موضحة أن المركز يقدم العديد من الخدمات مثل خدمات المرور والأحوال المدنية والجوازات، بالإضافة إلى خدمات التوثيق والشهر العقاري والسجل التجاري وخدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

من جانبه صرح المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمى والبنية المعلوماتية أن المركز يعتبر امتدادًا لدور الوزارة فى تطوير الخدمات الحكومية على مستوى الدولة والتى بدأت بتطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن والمدن العمرانية الجديدة (320 مركز تكنولوجى)، إضافة إلى المراكز التكنولوجية المتنقلة (180 مركز متنقل) وأخيرًا المراكز المجمعة للخدمات والتى تحمل اسم "خدمات مصر".

مركز الخدمات الحكومية

يشار إلى أن مركز الخدمات الحكومية النموذجى المتكامل بمحافظة أسوان (خدمات مصر) تم إقامته على مساحة 4 آلاف متر مربع، وتم انشاءه على أحدث المعايير العالمية، بالتعاون مع شركة إدارة المنشآت المالية (اى فاينانس) لإدارة المركز؛ لما لها من خبرات واسعة في هذا المجال.

التخطيط وزيرة التخطيط خدمات خدمات مصر أسوان Finance Real Estate التنمية الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات إعادة مباراة مصر و السنغال

مفاجأة| مصر لديها فرصة.. من يلعب في كأس العالم حال استبعاد إيران ؟

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

"الصحة" تطلق 45 قافلة طبية مجانية بالمحافظات خلال أول 10 أيام من شهر رمضان

"فودافون": مكالمات مجانية وإعفاء من رسوم الإنترنت لـ10 ملايين عميل تأثروا بالعطل

منتخب مصر يتقدم في التصنيف العالمي لـ الفيفا

تقرير المباراة يحكم| فيفا يفتح تحقيقًا في ملف تجاوزات لقاء السنغال ومصر

موضوعات متعلقة

بحضور وزيرة التخطيط .. القمة العالمية ملهمة الحكومات وصناع السياسات

ترشيحاتنا

بدلا من إيران.. فيفا يحسم الجدل بشأن مشاركة مصر في كأس العالم

انفوجراف.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات خلال شهر رمضان

لوتس تطرح "إليتري" بقوة 900 حصان خلال عامين

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي بالقليوبية

التنمية المحلية : فتح المحلات والمطاعم والمقاهي حتى 2 صباحا فى رمضان

إقرار 24 قانونا.. كشف حساب مجلس النواب خلال 3 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع:مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين الذين يقاتلوا فى كافة الميادين

نادين فى حوارلـ صدى البلد : خضعت لـ كورس فى الرسم بسبب "مين قال".. ووافقت على العمل قبل قراءته .. وأتابع سويتس وبطلوع الروح في رمضان

فى عيد ميلاد جومانا مراد .. فقدت ابنتها وعشقها لمصر جعلها تتقن اللهجة

رمضان 2022 .. التفاصيل الكاملة لـ يوتيرن وقنوات عرضه

فيديو

وزير الدفاع:مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين الذين يقاتلوا فى كافة الميادين

مرتضى منصور يرد على العضوة صاحبة الشعر الأحمر.. فيديو جراف

هل يلعب منتخب مصر في كاس العالم؟.. فيديو جراف

لا يوجد تخفيف احمال ..الكهرباء تطمئن المواطنين خلال شهر رمضان وتقدم نصائح للترشيد

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ